Weitere Schutzmaßnahmen nach Heizöl-Austritt in Plattling

Nach dem Heizöl-Austritt auf dem Gelände der Tierkörperbeseitigungsanlage in Plattling werden ab Anfang kommender Woche weitere Maßnahmen ergriffen, um den nahegelegenen Mühlbach zu schützen. Das teilte Landrat Bernd Sibler heute bei einem Pressetermin mit.

Wände werden im Bach eingezogen

So sollen am Montag an einer Stelle am Rande des Bachs sogenannte Spundwände eingezogen werden. Zwar hätten die bisherigen Maßnahmen weitgehend funktioniert, man müsse aber noch einmal nachfassen, so der Leiter des Wasserwirtschaftsamts Deggendorf, Michael Kühberger. Mit der Spundwand schotte man den Mühlbach in dem betroffenen Bereich vom Grundwasser ab. Dadurch sollen Öl-Eintritte vollständig verhindert werden.

Ziel ist einwandfrei sauberes Gewässer

Insgesamt sind laut Kühberger bislang nur "wenige Liter Öl" in den Bach gelangt, aber die Schlieren seien deutlich sichtbar. "Ziel ist es, wieder ein einwandfrei sauberes Gewässer zu haben", sagte Kühberger. Derzeit sind auf dem Mühlbach bis zur Mündung zehn Ölsperren eingerichtet, um das Öl aufzufangen.

Öl-Grundwasser-Gemisch wird abgepumpt

Unterdessen laufen weiterhin Maßnahmen, damit sich das Öl im Grundwasser nicht weiter ausbreitet. An mehreren Stellen auf dem Gelände der Tierkörperbeseitigungsanlage wurde der Boden aufgegraben. Das Gemisch aus Grundwasser und Öl, das zum Vorschein kommt, wird abgepumpt und gereinigt. Zum Schutz des Grundwassers müssen nach Angaben Siblers möglicherweise noch weitere Spundwände aufgebaut werden.