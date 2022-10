Ausgelaufenes Heizöl im Mühlbach - Angeln verboten

Große Mengen Heizöl sind vor etwa zwei Wochen in den Mühlbach im Landkreis Deggendorf gelangt. Deshalb sind jetzt in Plattling der äußere Mühlbach und der Bereich Senkbiller für Angler gesperrt worden. Das hat der Vorstandsvorsitzende des Plattlinger Fischereivereins, Johannes Lehner, auf BR-Anfrage bestätigt.

Fische könnten ölverseuchtes Plankton gefressen haben

Weiterhin habe man noch keine toten Fische entdeckt. Man wolle in jedem Fall vermeiden, dass die Menschen Fische konsumierten, die möglicherweise ölverseuchtes Plankton gefressen hätten, so Lehner. Bis das Plankton über den Verdauungstrakt ins Muskelfleisch gelange, brauche es aber eine gewisse Zeit. Der Vorstand des Fischereivereins hatte die Sperrung für die Fischerei bereits am Freitag, den 30. September, bei einer Sitzung beschlossen.

Mehrere zehntausend Liter Heizöl ausgelaufen

Hintergrund ist ein Vorfall von vor etwa zwei Wochen, bei dem Schätzungen zufolge mehrere zehntausend Liter Heizöl auf dem Gelände einer Tierkörperbeseitigungsanlage ausgelaufen waren. Die Sperrung für die Fischerei bis zum Ende des Jahres ist laut Lehner eine reine Vorsichtsmaßnahme. Tote Fische habe man noch nicht entdeckt.

Zunächst hatte die "Passauer Neue Presse" darüber berichtet. Eine Verlängerung der Maßnahme über das Jahresende hinaus ist Lehner zufolge denkbar, hänge aber von den weiteren Entwicklungen ab.