Leitungsleck: Heizöl in Plattling in den Mühlbach gelaufen

In der Tierkörperbeseitigunsanlage in Plattling (Kreis Deggendorf) ist aus einem Leck in einer Leitung eine größere Menge Heizöl ausgelaufen und teilweise in den nahegelegenen Mühlbach gelangt. Wieviel genau ist derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher des Zweckverbands für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitung.

Offenbar Öl ins Erdreich gesickert - Ölschlieren auf Mühlbach

Das Leck war demnach bei einer Routinebegehung bereits am Montag (19.09.) festgestellt worden, daraufhin sei die Anlage abgestellt und ausgelaufenes Öl aus dem Leitungsschacht abgepumpt worden. Allerdings wurden am Dienstag auch Ölschlieren auf dem nahegelegenen Mühlbach entdeckt. Es wird vermutet, dass Öl ins Erdreich gesickert ist und von dort in den Bach gelangt ist.

Feuerwehr errichtet Ölsperren - Wasserschutzgebiet bedroht

Wo genau ist aber noch nicht klar. Das Wasserwirtschaftsamt wurde eingeschaltet, auf dem Bach wurden von der Feuerwehr Ölsperren errichtet. Angaben über das Ausmaß des Schadens für die Umwelt und mögliche Folgeschäden können derzeit noch nicht gemacht werden, hieß es. Der Mühlbach fließt durch ein Wasserschutzgebiet.

Ölunfälle bedeuten ein hohes Risiko für die Umwelt. Viele Feuerwehren in Niederbayern üben deshalb regelmäßig für den Ernstfall, etwa indem sie Ölsperren ausbringen.