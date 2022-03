Hochwasserschutz: Bauarbeiten an der Donau bei Deggendorf

Arbeiten am Polder Offenberg/Metten kommen voran

Bereits am Donnerstag gab es am Polder Offenberg/Metten einen Ortstermin der WIGES. Dort wird seit Herbst 2020 am Schöpfwerk Metten gebaut. Die Arbeiten seien dort bisher gut vorangekommen und man rechne in den kommenden Wochen mit dem Einbau des Portalkrans, dem Dachaufbau sowie dem Ende der Betonarbeiten.

In den letzten Wochen haben im Polder an mehreren Stellen auch die Erdbau- sowie die Spundungsarbeiten begonnen, heißt es von der WIGES. Unmittelbar neben der Kläranlage Metten wird demnächst ein neues kleines Schöpfwerk entstehen. Hier beginnen in Kürze Spundungsarbeiten zur Vorbereitung der Baugrube. Direkt unter der Autobahn A3 kann der bestehende Donaudeich auf Grund der engen Gegebenheiten mit Autobahnbrücke und Staatsstraße nicht ausgebaut werden. Hier wird deshalb auf den bestehenden Deich eine Hochwasserschutzwand aus Beton aufgebaut.