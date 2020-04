Die schlimmste Ölkatastrophe: Zehn Jahre Deepwater Horizon

Unter der Oberfläche

Der Ölteppich an der Wasseroberfläche war das eine, was darunter passierte, das andere. Denn nach dem Erdöl wurde in einer Tiefe von 1.500 Metern gebohrt: Öl legte sich am Meeresgrund auf einer geschätzten Fläche von 3.200 Quadratkilometern ab. Insgesamt gab es drei Lecks, die nach dem Sinken der Ölplattform noch immer Öl ausstießen. Am 16. Juli 2010 wurden sie mit einem temporären Verschluss gestoppt, am 19. September 2010 verkündete die US-Regierung, dass die Quelle “tot” sei.

Die Auswirkungen auf die Natur waren da schon verheerend. Laut einer Studie der Naturschutzorganisation NRDC von 2015 waren unmittelbar betroffen:

bis zu 5.000 Meeressäuger starben

über 2.000 Meeresschildkröten starben

fast eine Million See- und Küstenvögel bestehend aus 28 Arten starben

12 Prozent der Fischlarven des Blauflossen-Thunfischs starben

unzählige Missbildungen bei Fischen zukünftiger Generationen entstanden

Korallenriffe, Algen und Seegras, die zur Diversität der Meere beitragen, starben

ganze Populationen an Fischen, Garnelen oder Tintenfischen wurden um bis 85 Prozent minimiert

8,3 Millionen Austern

der Garnelenfang sank in Louisiana um 32 Prozent, in Mississippi um 60 Prozent, in Alabama um 56 Prozent

Die Natur leidet

Und jetzt? Zahlungen wurden oder werden gezahlt, der Unfallvorgang nachgearbeitet, die Schuldfrage teils beantwortet. Aber wie geht es der Natur nach der Ölpest im Golf von Mexiko? Welchen Schaden hat sie durch eine der schlimmsten Umweltkatastrophen dieser Art genommen? Bis zum 16. Juli 2010, als der Ölfluss gestoppt werden konnte, flossen mehrere hundert Millionen Liter Öl ins Meer - also fast drei Monate lang. Das soll heute nicht mehr passieren können. Pünktlich zum zehnjährigen Jahrestag dieser Katastrophe veröffentlichte die University of South Florida eine neue Studie über die Folgen für die Tierwelt.

Fische noch immer kontaminiert

Es ist die erste umfassende Studie für die gesamte Golf-Region - die Forscher haben in den vergangenen zehn Jahren 359 Orte vor der Küste der USA, Mexiko und Kuba besucht und dort Proben genommen. Insgesamt untersuchten sie 2.500 einzelne Fische von 91 Arten. Das traurige Ergebnis: Öl-Überreste fanden sie in jedem einzelnen Individuum. Sie suchten dabei nach “polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen” (PAK), dem giftigsten chemischen Bestandteil in Rohöl, in der Galle der Tiere. Die Flüssigkeit hilft nicht nur bei der Verdauung, sondern dient auch als Müllhalde.

"Wir waren sehr überrascht, dass eine der verseuchtesten Arten der sehr schnelle Gelbflossen-Thun ist, da er sich normalerweise gar nicht am Meeresgrund aufhält, wo es die meiste Ölverschmutzung gibt.” Erin Pulster, Meeresbiologin, University of South Florida.

PAK-Konzentration vor allem im Norden hoch

Es mache Sinn, dass die Werte bei Torpedobarschen höher wären, da die sich gerne in und um Schlammlöcher aufhalten, wo die PAK-Konzentration in der gesamten Golf-Region größer sei. Woher kommt also die Verseuchung der Thunfische? Fische mit der höchsten Konzentration von PAK wurden im nördlichen Teil des Golfes gefunden, in unmittelbarer Nähe zu Deepwater Horizon.

Aber nicht nur das erstaunt die Forscher: In der näheren Umgebung von Publikumsmagneten, wie beispielsweise Tampa Bay in Florida, fanden sie ebenfalls erhöhte Werte. Das spreche dafür, dass auch dort weiterhin Öl ins Meerwasser fließe. Die Untersuchungen müssten also weitergehen, auch um weitere Langzeitschäden im Auge behalten und im Zweifelsfall ein Öl-Leck schnell entdecken zu können. Unterstützt wurde die zehnjährige Studie unter anderem von BP selbst, die Zahlung der Mittel endet nun aber.