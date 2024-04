Kein Ende der Kältewelle – Zapfiges Wochenende erwartet

Wer sich Anfang des Monats auf einen anhaltenden Frühling mit Sonne und T-Shirt-Temperaturen gefreut hat, ist spätestens in dieser Woche bitter enttäuscht worden. Seit Montag ist es nicht nur in Bayern regnerisch und es hat wieder deutlich abgekühlt. Dieser Zustand wird sich vorerst auch nicht ändern: Auch das Wochenende bleibt wechselhaft und kalt.

Wettervorhersage für Bayern: So wird das Wetter an Ihrem Ort

Stürmische Böen in höheren Lagen

Derzeit beeinflusst ein Tiefdruckgebiet über dem nördlichen Mitteleuropa das Wetter. So ist es am Freitagnachmittag stark bewölkt bis trüb und es kommt vielerorts zu Regenfällen, die mitunter länger anhalten. Die Temperaturen erreichen maximal 3 Grad im Landkreis Hof und bis zu 10 Grad am östlichen Alpenrand. Der Wind weht sehr lebhaft, südlich der Donau sind in exponierten Lagen stürmische Böen möglich, auf den Bergen können gar schwere Sturmböen auftreten.

Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter

Auch in der Nacht zum Samstag regnet oder schauert es verbreitet, zunächst sind noch einzelne Gewitter dabei. Die Schneefallgrenze kann bis auf 400 Meter sinken. In einigen deutschen Mittelgebirgen werde es wohl wieder weiß, sagt der Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Felix Dietzsch. In den höheren Lagen ist daher mit Glätte zu rechnen.

Am Samstag wird sich am Wetter nicht viel ändern: Es gibt viele Wolken und nur zwischendurch Sonne. Dazu treten vielerorts Schauer auf. Die Schneefallgrenze liegt bei 400 bis 700 Metern. Der Wind aus nördlichen Richtungen ist schwach bis mäßig unterwegs, in den östlichen Landesteilen weht er teilweise noch frisch, mit starken bis steifen, im Bergland stürmischen Böen.

Die Luft kühlt sich in den Nächten auf +3 bis -5 Grad ab, tagsüber erreichen die Temperaturen 4 bis 10 Grad.

Frost – keine guten Aussichten für Pflanzen

Und ein Ende der kühlen Temperaturen ist in Deutschland nicht in Sicht. "Spätestens ab der Nacht zum Montag muss überall über den Frost gesprochen werden", sagt Felix Dietsch vom DWD. Die Temperaturen sinken auf Werte um null Grad, oft geht es aber noch weiter bergab. In Bodennähe kühlt es stellenweise bis auf minus acht Grad ab.

"Wer also seine Pflanzenpracht für den Garten schon ins Freie verfrachtet hat, sollte sich vorsehen, dass ihm selbige nicht von der Stange geht in den nächsten Tagen", sagte der Meteorologe. "Es bleibt weiter unbeständig bei nur mäßigen Temperaturen tagsüber mit höchstens knapp zweistelligen Werten und kalten Nächten teils bis in den Frostbereich."

Bis Mitte oder gar Ende der kommenden Woche werde sich an der aktuellen Witterung nicht viel ändern, heißt es vom DWD.

Mit Informationen von dpa