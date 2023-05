Wegen feuchter Pellets: Hausbewohner in Lebensgefahr

Im Landkreis Bamberg sind in der Nacht zum Montag drei Häuser wegen stark erhöhten Kohlenstoffmonoxid-Werten evakuiert worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren offenbar wenige Tage zuvor angelieferte Holzpellets die Ursache.

Feuchte Pellets produzieren gefährliches Kohlenmonoxid

Wenn solche Pellets nicht völlig trocken sind, produzieren sie das für Menschen gefährliche Gas, außerdem erhitzen sie sich. Ein Hausbewohner aus Trosdorf im Landkreis Bamberg hatte einen seltsamen Geruch wahrgenommen und einen Heizungsbauer gerufen. Dieser ließ das Haus, in dem sich fünf Menschen befanden, räumen. Eine 18 Jahre alte Bewohnerin wurde mit leichten Symptomen vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Weil Pellets desselben Herstellers auch in Häuser in Trunstadt und in Oberhaid im Landkreis Bamberg ausgeliefert worden waren, evakuierten Feuerwehr und Polizei auch diese beiden Gebäude. Die insgesamt zwölf Bewohner mussten die Nacht woanders verbringen. Messungen ergaben bis um das Achtfache erhöhte Kohlenstoffmonoxidwerte.

Feuerwehr: "Nacht hätte für Bewohner tödlich enden können"

In Trunstadt hatte der Gärprozess die Pellets bereits auf 60 Grad aufgeheizt, was die Feuerwehr mithilfe einer Wärmekamera feststellen konnte. Mit einer mobilen Mühle, die sonst für Getreide genutzt wird, saugten die Einsatzkräfte die Pellets aus den Behältern in Trosdorf und in Trunstadt. Die Pellets aus dem Haus in Oberhaid konnten auf einen Radlader geschaufelt und abtransportiert werden.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land hat Ermittlungen gegen den Pelletlieferanten wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Nach Einschätzung von Rettungskräften hätte die Nacht für die Hausbewohner auch tödlich enden können.