Türkei: Wahllokale zu – bisher widersprüchliche Meldungen

Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu (CHP) rief die türkische Bevölkerung auf, die Wahlergebnisse der Nachrichtenagentur Anadolu nicht zu beachten. Das Ergebnis kann sich noch deutlich ändern. Die Wahlbeteiligung soll - so inoffizielle erste Zahlen - bei 93 Prozent liegen. Das wäre ein Rekordwert.

Die türkische Regierung warf der der Opposition eine "diktatorische Haltung" während der Stimmauszählung bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vor. Frühzeitig ein Ergebnis bekanntzugeben sei "politischer Raub", sagte der Sprecher der regierenden AKP, Ömer Celik.

Der Kandidat eines ultranationalistischen Parteienbündnisses, Sinan Oğan, lag laut Anadolu bei rund 5,3 Prozent. Muharrem Ince von der Vaterlandspartei hatte seine Kandidatur kurz vor der Wahl zurückgezogen, seine Name stand aber noch auf den Stimmzetteln.

Vereinzelt Berichte über Manipulationen

Einer Kurdenorganisation zufolge soll es "viele Wahlmanipulationen in kleinerem Umfang" gegeben haben. So sei etwa vielerorts gemeldet worden, dass Wahlzettel bereits gestempelt gewesen seien, als sie verteilt wurden, erklärte das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, Civaka Azad, mit Sitz in Berlin. Auch ungültige Zettel wurden demnach verteilt. Die Zeitung "Cumhuriyet" twitterte ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Wahlstempel offenbar von ein und derselben Person abgestempelt werden. Unabhängig bestätigen lassen sich die Berichte nicht.

Türkei: 64 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei waren etwa 64 Millionen Menschen am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale schlossen um 17.00 Uhr Ortszeit. Den meisten vor der Wahl veröffentlichten Umfragen zufolge lag Kılıçdaroğlu in der Gunst der Wähler vorne und konnte sich sogar Chancen auf einen Sieg in der erste Runde der Wahl ausrechnen.

Bekommt keiner der drei Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen, geht es für die beiden führenden Bewerber am 28. Mai in eine Stichwahl.

Dieses Mal muss Präsident Erdoğan nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Eine Niederlage gegen Kılıçdaroğlu könnte einen Bruch mit Erdoğans autoritärem Kurs bedeuten. Bei der letzten landesweiten Wahl im Jahr 2018 hatte der 69-jährige Erdoğan mit 52,5 Prozent der Stimmen gewonnen, die Wahlbeteiligung lag damals bei mehr als 86 Prozent.

Grünen-Chef Omid Nouripour hofft auf eine Abwahl des türkischen Präsidenten. Im TV-Sender "Welt" sagte Nouripour, eine Niederlage Erdogans könne einen großen Schritt zu mehr Rechtstaatlichkeit und zu einer besseren Einhaltung der Menschenrechte in der Türkei bedeuten. "Da gab es in den letzten Jahren einen Trend ganz weit weg davon. Das war erschreckend", fügte er hinzu.

Mit Informationen von AFP und dpa