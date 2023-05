> Nachwuchs für die Bundespolizei: 700 junge Menschen vereidigt

In Bamberg hat die Bundespolizei am Samstag in einer feierlichen und öffentlichen Zeremonie 700 Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter vereidigt. Ein Drittel des Nachwuchses ist weiblich. In Bamberg werden sie viel Zeit verbringen.