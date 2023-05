Warnstreik: Kein Bus-Verkehr in mehreren Städten Bayerns

In mehreren Städten kommt es die kommenden Tage erneut zu Warnstreiks: Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag und Mittwoch etwa die Busfahrer der Stadtwerke Landshut erneut zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Das teilten die Stadtwerke am Montagmittag mit.

Busse sollen in Landshut stillstehen

Es sei davon auszugehen, dass in den kommenden zwei Tagen nur wenige Busse im Liniensystem der Stadtwerke Landshut fahren werden. Lediglich die Linie 9 (Altstadt – Hauptbahnhof – Münchnerau – Gündlkoferau) sowie die Schüler- und Berufslinien 528, 529, 533, 534, 568, 574, 576, 577 seien davon nicht betroffen. Diese würden von einem Kooperationspartner der Stadtwerke bedient.

Ob am jeweiligen Streiktag weitere einzelne Fahrten stattfinden werden, können die Stadtwerke erst nach Dienstbeginn der Schichten feststellen, hieß es. Sollten weitere Fahrten möglich sein, würden diese an den beiden Streiktagen morgens auf der Homepage der Stadtwerke sowie in der "SWLApp" veröffentlicht und gegebenenfalls aktualisiert.

Busse in Passau bleiben in Depots

Auch der öffentliche Nahverkehr der Stadt Passau ist vom zweitägigen Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi betroffen. Das sagte ein Sprecher am Montagnachmittag dem Bayerischen Rundfunk. Die Busse sollen in ihren Depots bleiben. Schon den Warnstreik in der vergangenen Woche in Passau hatte die Gewerkschaft als Erfolg gewertet.

Verdi setzt Warnstreik in Bamberg fort

Zudem rief Verdi die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in Bamberg zu einem zweitägigen Warnstreik auf. Am Dienstag und Mittwoch werden 66 Busse von jeweils 0 Uhr für 24 Stunden in den Depots bleiben, teilten die Stadtwerke Bamberg mit. Vom Warnstreik betroffen sind Buslinien in Stadt und Landkreis Bamberg. Auch der Schulbusverkehr fällt in Bamberg aus. Ersatzverkehr für die Beförderung von Schülern sei nicht möglich, so die Stadtwerke Bamberg. Die Anruf-Linien-Taxis wiederum würden wie im Fahrplan beschrieben fahren.

Streiks zurzeit keine Seltenheit

Bereits am vergangenen Freitag wurde der öffentliche Personennahverkehr in mehreren Städten Bayerns bestreikt. Tausende Mitarbeitende legten die Arbeit nieder. Mit den Warnstreiks wollte Verdi im aktuellen Tarifkonflikt den Druck weiter erhöhen - es sollen höhere Löhne für Beschäftigte durchgesetzt werden. An den meisten Orten blieb ein Verkehrschaos aus.