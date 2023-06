"Waldpakt" unterzeichnet: Schulterschluss mit Waldbesitzern

In Kelheim haben am Sonntag beim Bayerischen Waldtag Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (beide CSU) gemeinsam mit verschiedenen Forstverbänden den "Waldpakt Bayern" unterzeichnet. Er soll ein Schulterschluss mit den bayerischen Waldbesitzern sein - und ein Pakt für die gesamte Gesellschaft.

Söder: "Richtige Balance aus Schützen und Nützen"

Mehrere Tausend Waldbesitzer sollen vor Ort gewesen sein, heißt es aus dem Landwirtschaftsministerium. Söder sagte in seiner Rede, Bayern sei Waldland. Der Waldpakt sei "ein klares Bekenntnis zu unserer Lebensart und zum Eigentum". Man wolle damit "die richtige Balance aus Schützen und Nützen" der Wälder schaffen, so Söder weiter. Die Bayerische Staatsregierung wolle keine Stilllegung von Flächen und kein Verbot von Holzheizungen. Holz sei ein nachhaltiger und natürlicher Rohstoff.

"Es ist wichtig, dass unser Wald zum Klimawald umgebaut wird, aber mit den Waldbesitzern und nicht gegen sie." Ministerpräsident Markus Söder zum Waldpakt

Klimawandel gewaltige Herausforderung für die Wälder

Forstministerin Kaniber sieht in dem Waldpakt eine partnerschaftliche Richtschnur für eine dauerhaft erfolgreiche Waldpolitik im Interesse der gesamten Gesellschaft. Der rasante Klimawandel sei eine gewaltige Herausforderung, so Kaniber.

Sie kritisierte die Bestrebungen auf Bundes- und Europaebene, die Waldbewirtschaftung und Holznutzung erschweren würden. Der Waldpakt strebe eine schnelle und wirksame Anpassung der Wälder an die Folgen des Klimawandels an - zur Sicherung von Holznutzung, Biodiversität und Erholung. Deswegen brauche es Förderprogramme, Finanzierungsquellen, waldverträgliche Wildbestände und mehr Fachkräfte. In Bayern gibt es rund 700.000 Waldbesitzer.

Waldpakt als Richtschnur für das zukünftige Handeln

Der Waldpakt soll als Richtschnur für das wald- und forstpolitische Handeln der kommenden Jahre dienen, heißt es in dem elf Seiten umfassenden Dokument. Gemeinsames Ziel sei der "Aufbau und Erhalt gesunder, zukunftsfähiger Wälder "als Voraussetzung für alle Leistungen, die Wälder erbringen".

Der sogenannte "Bayerische Weg" in der Waldpolitik hat laut dem Waldpakt folgende Grundsätze:

aktive Waldbewirtschaftung statt Stilllegung und Nutzungsverzicht

umfassende Nachhaltigkeit

nachhaltige Forstwirtschaft ist Klimaschutz

Freiwilligkeit statt Ordnungsrecht

staatliche Beratung und Förderung für Waldbesitzer

flächendeckend waldverträgliche Wildbestände

Eigentümerwillen und Eigenverantwortung der Grundeigentümer respektieren

biologische Vielfalt in bewirtschafteten Wäldern sichern

Finanzierung der klimabedingten Herausforderungen

Waldpolitik als gemeinsame Verpflichtung von Bund und Ländern

Honorierung von Ökosystemleistungen

Bekenntnis zur Energie aus dem Wald

Neuausrichtung der EU-Waldpolitik

An Trockenperioden und Extremwetterereignisse anpassen

Die extremen Trockenjahre 2018, 2019 und 2022 zeugten von den Folgen des Klimawandels. An wärmere Temperaturen, Trockenperioden und häufigere Extremwetterereignisse müsse man sich anpassen. Weiter heißt es, labile Nadelholz- und akut geschädigte Laubholzbestände müssten in klimastabile Wälder überführt werden. Wälder sollen natürlich wie künstlich verjüngt werden und möglichst vielfältig in der Wahl der Baumarten und Herkünfte sein. Es brauche waldverträgliche Schalenwildbestände auf ganzer Fläche und ein institutionenübergreifendes Kalamitätsmanagement. Probleme sieht der Waldpakt im Fachkräftemangel im Sektor Wald/Forst.

Der Bayerische Rundfunk hat den Bund Naturschutz um eine Stellungnahme zum Bayerischen Waldpakt gebeten. Diese Anfrage blieb bislang unbeantwortet.