Gegen Schad- und Kahlflächen: Neue Techniken für neuen Wald

Neuerdings lässt sich am Harvester auch eine Saatvorrichtung montieren. Das sind im Wesentlichen zwei große keilförmig gelagerte Stahlscheiben, die den Waldboden aufschlitzen. Oben auf dieses Bauteil sind Behälter für Saatgut montiert, das genau dosiert in die aufgeschlitzten Rillen fällt. Der Harvester fährt auf bereits angelegten Rückegassen im Wald und der Fahrer greift links und rechts der Rückgasse etwa zehn Meter weit mit seinem Ausleger in den Waldboden.

Ottmar Ruppert zählt auf einer Versuchsfläche am Rennsteig bereits neun Wochen nach der Harvester-Saat 18.000 Tannen- und Douglasien-Keimlinge. Mit diesem Ergebnis ist er sehr zufrieden, das kann er als Waldumbautrainer anderen Waldbesitzern und Fortleuten empfehlen. Es ist nicht kostengünstiger als eine Pflanzung, spart aber Zeit und Arbeitskraft.