Verwundete Ukrainer in Deutschland: Leben abseits des Krieges

Yurij Sukhotin hat schwer zu tragen. Der ukrainische Soldat arbeitet seit fast einem Jahr bei einem Regensburger Unternehmen, das sich auf Korrosionsschutz spezialisiert hat. Mit nur einer Hand schiebt er hier fast täglich ein etwa 250 Kilogramm schweres Fass Isolierlack zu einer Dosiermaschine.

Wenn er könnte, würde Yuri dafür beide Arme benutzen. Doch das kann er nicht: Sein linker Arm wurde ihm in Folge eines Raketeneinschlags weggerissen, als der Soldat letztes Jahr an der ukrainischen Ostfront kämpfte. Seither muss er sein Leben mit nur einem Arm meistern – in einem fremden Land, abseits des Krieges.

Fast 1.000 Verwundete in deutschen Kliniken

Als einer der ersten Verwundeten wurde Yurij aus der Ukraine nach Deutschland gebracht. Kurz nach Kriegsbeginn hat die Bundesrepublik damit begonnen, ukrainische Verwundete aufzunehmen. Dabei handelt es sich sowohl um Zivilisten, als auch um Soldaten. Seither wurden an deutschen Kliniken 913 Patienten versorgt. Laut dem bayerischen Innenministerium wurden davon 149 Verwundete im Freistaat behandelt.

Die Kosten für den Transport wie auch die Behandlung sei Teil der gesundheitlichen Hilfeleistung durch Deutschland und werden daher auch vom Staat getragen, wie es in einer Handreichung des Bundesgesundheitsministeriums heißt: "Aus der Ukraine über Evakuierungsflüge nach Deutschland verlegte hilfsbedürftige Patientinnen und Patienten haben nach ihrer Ankunft in Deutschland unbürokratisch und schnell Zugang zu einer qualitativ hochwertigen medizinischen Versorgung, ohne dabei selbst Kosten zu tragen." Trotzdem müssen auch die ukrainischen Kriegsversehrten erst im Ausländerzentralregister registriert sein, um Leistungen unter anderem der Krankenkassen in Anspruch nehmen zu können.