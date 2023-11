Ukraine: Lässt der Westen Putin gewinnen?

Deutschland schnürt immer wieder neue militärische Pakete für die Unterstützung der Ukraine und beteuert gemeinsam mit den USA und anderen Partnern seit Beginn des russischen Angriffskrieges seine Solidarität. Die Ukraine bittet im Kampf gegen Russland immer wieder um mehr westliche Waffenlieferungen.

Verteidigungsexperte: Ukraine-Unterstützungen "nicht ganz ehrlich"

Die Verbündeten kämpfen selbst mit vielen Problemen, etwa Logistik und Produktionsengpässen. Die Wünsche der Ukraine kann der Westen nicht immer zeitig erfüllen.

Der Sicherheits- und Verteidigungsexperte Nico Lange sieht im Gespräch mit BR24 für das neue "Possoch klärt" (Video oben, Link unten) in der Quantität und Qualität der Unterstützung Potenzial nach oben. Er stellt die Frage: "Wenn wir dieses militärische Problem selbst lösen müssten, welche Kräfte, welche Ausrüstung, welche Ausstattung würden wir für uns, für die Bundeswehr aufwenden, um solche Angriffsoperationen durchzuführen?" Wenn der Westen die Antwort darauf hätte, müsse die Schlussfolgerung sein: "So, das liefern wir jetzt der Ukraine, damit sie sich durchsetzen kann." Alles andere sei nicht ganz ehrlich.

Ukrainische Gegenoffensive: Hinter den Erwartungen, dennoch Erfolge

Seit Juni kämpft die ukrainische Armee in der lang geplanten Gegenoffensive um ihr Land. Die Hoffnungen und Erwartungen waren groß, erfüllten sich bislang jedoch nicht. In Kürze erschwert der Winter die Kämpfe und Russland geht jetzt selbst wieder in die Offensive.

Verteidigungsexperte Nico Lange betont, dass die Gegenoffensive Kiews durchaus Erfolge vorweisen kann, weil "die Ukraine auf der Westseite der Krim militärische Fortschritte gemacht hat. Die Schwarzmeerflotte ist vertrieben worden und Russland ist im Süden der Ukraine unter Druck gekommen. Und gleichzeitig ist es so, dass in einer anderen Region des Landes, im Osten jetzt Russland versucht, weiter anzugreifen." Außer sehr hohen eigenen Verlusten habe Russland bisher jedoch wenig erreicht, analysiert Lange.

