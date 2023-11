Bundesregierung will Militärhilfe für Ukraine verdoppeln

Die Bundesregierung will die bisher für 2024 geplante Militärhilfe für die Ukraine auf acht Milliarden Euro verdoppeln. Darauf verständigte sich die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen im Grundsatz, wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Kreisen des Haushaltsausschusses erfuhr. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" (BamS) darüber berichtet. Am Donnerstag stimmt der Ausschuss darüber ab, ob diese sogenannte Ertüchtigungshilfe kommt. Bis dahin sind Änderungen noch möglich.

Sprecher des Verteidigungsministeriums und des Bundesfinanzministeriums äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht und verwiesen auf die noch laufenden parlamentarischen Verfahren.

Hilfe für Ukraine und gleichzeitig Erfüllung der Nato-Quote

Die BamS zitierte den SPD-Haushaltsexperten Andreas Schwarz (SPD) mit den Worten: "Die Verdopplung der Militärhilfe ist richtig und wichtig. Damit wird unser Versprechen an die Ukraine mit dem nötigen Geld hinterlegt. Dass wir so auch noch die Nato-Quote mit 2,1 Prozent erfüllen, ist ein großer Erfolg der Ampel."

Erklärtes Ziel der Nato-Staaten ist es, jährlich mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben aufzuwenden. Deutschland lag in den vergangenen Jahren unter dieser Quote. Ab 2024 soll diese Quote auch mithilfe des aus Krediten finanzierten sogenannten Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr erreicht werden.

Lindner: "Finanzpolitische Herausforderung"

Der FDP-Verteidigungspolitiker Markus Faber schrieb am Sonntag bei X (ehemals Twitter): "Unsere militärische Hilfe an die überfallene Ukraine werden wir 2024 von 0,1 auf 0,2 Prozent unserer Wirtschaftsleistung verdoppeln. Dies beinhaltet den Ersatz für die Bundeswehr und ist ein wichtiges Zeichen zur fortdauernden Unterstützung gegen Putins Angriffskrieg."

Finanzminister Christian Lindner (FDP) nahm bei X lediglich allgemein zum Thema Militärausgaben Stellung. "Nach der Zeitenwende haben wir den Stellenwert der Landes- und Bündnisverteidigung hervorgehoben. Ihm werden wir über die Phase des Sonderprogramms hinaus dauerhaft Rechnung tragen. Man kann es nicht anders sagen: Es ist eine finanzpolitische Herausforderung", schrieb er.