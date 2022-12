Ukrainische Verwundete in Deutschland: Der Krieg im OP

Bevor die Ärzte Volker Alt und Borys Frankewycz das Patientenzimmer in der Uniklinik Regensburg betreten, ziehen sie über ihre Kittel noch Schutzanzüge und stülpen sich blaue Gummihandschule über die Hände. Der nächste Patient ist ein besonderer: ein Soldat aus der Ukraine, der bei einem Angriff schwer verwundet wurde. Doch die Kriegsverletzung an sich ist nicht mehr das vorrangige Problem.

"Bei diesen Granat- und Schussverletzungen ist das Perfide, dass über die Projektile und Granatsplitter auch Bakterien in den Körper gelangen, die dann oftmals schwere Wundinfektionen hervorrufen können", so Volker Alt, der die Unfallchirurgie an der Uniklinik Regensburg leitet. Ein Problem, das er bei allen Verwundeten aus dem ukrainischen Kriegsgebiet beobachtet, die er bisher in der Uniklinik behandelte.

Folge der Kriegsverletzung: Wundinfektion

Über den ganzen linken Oberschenkel des ukrainischen Soldaten zieht sich daher eine lange Narbe – nicht wegen der Schussverwundung, sondern weil das Bein wegen der Wundinfektion bis zu 50 Mal operiert werden musste. So oft, dass der Körper des 40-Jährigen inzwischen voller multiresistenter Keime ist. "Je länger die Wunde offen ist, desto komplexer wird die Situation." Laut Alt wäre es daher wichtig gewesen, dass der Mann rechtzeitig und richtig mit Antibiotika behandelt worden wäre.

Doch der Mediziner weiß auch: An der Front sind die Mittel begrenzt. Und dann kommt es noch auf die richtige Anwendung an. "In einem Kriegsgeschehen hat man natürlich keinen Antibiotika-Spezialisten. Und wenn man die Antibiotika-Therapie nicht in dem überlegten Rahmen einsetzen kann, dann gibt es mal kurzfristig dieses Antibiotikum, für eine gewisse Zeit dann wieder ein anderes Antibiotikum. Und so entwickeln die Bakterien ihre Resistenzen."

Viele Operationen, lange Behandlungsdauer

Wie viele andere, die mit einer Verwundung von der Front zurückkommen, hat auch der ukrainische Soldat ein Video auf seinem Handy. Darauf ist zu sehen, wie er mit blutendem Bein in einem dreckigen Schützengraben ausharren musste. Den Schützengraben hat er inzwischen gegen das Krankenzimmer in der Universitätsklinik Regensburg getauscht. Mehrere Monate liegt und lebt er hier auf etwa 15 Quadratmeter. "Was soll ich sagen: Ich habe mich daran gewöhnt", so der Ostukrainer. "Aber ich vermisse meine Familie in der Ukraine. Zuhause ist eben Zuhause."

Er spricht kaum Englisch. Ohne den Arzt Borys Frankewycz, der für ihn übersetzt, würde er nicht wissen, wie es um seinen Gesundheitszustand bestellt ist. Und wie es mit ihm weitergeht.