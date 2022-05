Nach Unwetter: Toter in überflutetem Tunnel entdeckt

Die Feuerwehr hat am Nachmittag einen Mann tot aus einem Kleintransporter in der überfluteten Unterführung bei Saulgrub geborgen. Er war im Führerhaus ertrunken, so die Feuerwehr. Es handelt sich um den Fahrer, so die Polizei. Woher der Transporter stammt, ist noch nicht geklärt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind dabei, das dritte und letzte Fahrzeug aus den Wassermassen zu holen. Ein Boot der Wasserwacht kam zum Einsatz, um an das Fahrzeug zu kommen. Zwei Pkw wurden am Vormittag aus der überfluteten Unterführung geholt.

Taucher suchten nach Menschen und Fahrzeugen

Bis zu acht Meter hoch wurde die Unterführung geflutet. Noch in der Nacht hatten Taucher versucht, in den Tunnel zu schwimmen und nach Menschen und Fahrzeugen im Wasser zu suchen. Wegen der Dunkelheit war dies aber nicht möglich gewesen. Am Freitagmorgen ging die Suche weiter.

In der Nacht hatte die Feuerwehr einen Mann vom Dach seines Wagens in Sicherheit gebracht. Das Unwetter gestern Abend hatte vor allem Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Altenau und Saulgrub getroffen. Rund 50 Einsätze meldete die Feuerwehr.

Bei dem Unwetter in der Nacht könne man sicherlich von einem Jahrhundertereignis sprechen, weil in kurzer Zeit eine enorme Wassermenge angefallen war.

Überflutungsursache noch unklar

Das Unwetter hatte gestern Abend vor allem Bad Bayersoien, Bad Kohlgrub, Altenau und Saulgrub getroffen. Rund 50 Einsätze meldete die Feuerwehr. Warum das Wasser in der Unterführung nicht ablaufen konnte, kann zur Stunde noch nicht geklärt werden.

Feuerwehrkommandant Georg Sporer Junior nennt die Kombination aus Hagel und starkem Regen als eine mögliche Ursache. Diese könnten die Einlaufschächte für die beiden Pumpen verstopft haben. Auch das staatliche Straßenbauamt Weilheim hat noch keinen Hinweis auf die Ursache. Ein Sprecher sagte dem BR, die Pumpen würden regelmäßig überprüft.

Die Feuerwehr vermutet, dass der viele Hagel die Einlaufschächte für die Pumpe verstopft haben könnte. Diese Theorie hält Christoph Prause vom Staatlichen Bauamt in Weilheim aber für unwahrscheinlich. Die Pumpen sollten demnach unabhängig von den Einläufen funktionieren und auch das Wasser abpumpen, wenn die Einläufe verstopft sind. Es sei wichtig zu klären, wann die Pumpen angelaufen sind, ob sie einen Defekt hatten oder mit der Wassermasse überfordert waren. Denkbar sei, dass die Anlage technisch versagt habe oder zu gering ausgelegt gewesen sei, so Prause weiter.

Weiter Regen südlich der Donau möglich

Für das Wochenende rechnet der Deutsche Wetterdienst im Süden Bayerns weiter mit wechselhaftem Wetter. Südlich der Donau könne es bis zum Sonntag immer wieder zu teils kräftigen Schauern und lang anhaltenden Regenfällen kommen, sagte ein Sprecher.

Das liege an einem Tiefausläufer über dem Westen des Freistaats und einem Tief über Oberitalien. In Franken und der Oberpfalz könnten die Menschen dagegen mit einem trockenen und teils sonnigen Wochenende rechnen - und mit angenehmen Temperaturen bis zu 22 Grad.