Unwetterwarnung: Erster Herbststurm im Anmarsch

Das ruhige Spätsommerwetter ist vorerst vorbei. Am Donnerstag wird es windig, in Teilen sogar stürmisch - zunächst vor allem im Norden und im Osten Bayerns, und speziell in höheren Lagen: ab 800 Meter ist demnach in Niederbayern und der Oberpfalz, Oberfranken und Unterfranken ab Donnerstagfrüh mit orkanartigen Böen zu rechnen. Richtig die Post geht aber auf den Bayerischen Bergen ab. Da berechnen die aktuellen Modelle Spitzenwindgeschwindigkeiten von 90 bis 120 km/h. Das entspricht Orkanstärke.

Wie kommt es zu diesem Sturm und wie lange dauert er?

Es handelt sich um einen typischen Herbststurm. Ursache sind sehr gegensätzliche Luftmassen. Die derzeit sehr milde Luft trifft auf eine Kaltfront polaren Ursprungs. Am Donnerstag ist tagsüber durchgehend mit sehr starkem bis stürmischem Wind zu rechnen. Erst gegen Abend nimmt der Sturm ab. Es bleibt windig, auch am Freitag, der Wind hat dann aber kein Unwetterpotential mehr.

Wie schätzen die Experten vom DWD die Gefahrenlage ein?

"Lokal, insbesondere in den Hochlagen können Gebäude beschädigt und Bäume entwurzelt werden", warnt der DWD. Auch könnten Gegenstände herabstürzen. Betroffene Gebiete in Niederbayern sind die Landkreise Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen und Straubing-Bogen. In der Oberpfalz gilt die Unwetterwarnung für die Landkreise Cham, Neustadt an der Waldnaab, Schwandorf und Tirschenreuth. In Oberfranken gilt die Warnung für die Landkreise Bayreuth, Hof, Wunsiedel im Fichtelgebirge, in Unterfranken für die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld.

Was raten die Experten vom DWD?

"Schließen Sie bei Sturm oder Orkan Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien, stellen Sie Ihr Fahrzeug in die Garage!" raten die Experten des Wetterdienstes. "Halten Sie Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen! Vermeiden Sie den Aufenthalt im Freien."

Welche Temperaturen sind zu erwarten?

Am Donnerstag liegen die Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad, am Freitag meist nur noch zwischen 8 bis 13 Grad. Ähnlich sehe auch der Samstag aus. Zu erwarten sei ein Mix aus Sonne, Wolken und Nebel, erklärte der DWD. Der Sonntag bringt demnach Sonne und 12 bis 17 Grad, spätestens ab Dienstag zieht dann wieder unbeständigeres Wetter heran.