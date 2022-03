Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine in Unterfranken

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Ein Bruchteil davon befindet sich im Ankerzentrum in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt. 237 Geflüchtete sind dort aktuell untergebracht, darunter vor allem Frauen und Kinder. Das teilt die Regierung von Unterfranken auf BR24-Anfrage mit. Im Ankerzentrum werden die Geflüchteten registriert und erstversorgt. Anschließend werden sie laut Regierung von Unterfranken auf die verschiedenen Landkreise verteilt.

Vor allem Privatpersonen nehmen Geflüchtete auf

Wie viele Geflüchtete bisher insgesamt in Unterfranken angekommen sind, dazu kann Johannes Hardenacke von der Regierung von Unterfranken keine Angaben machen. Denn neben Notunterkünften kommen Geflüchtete auch in privaten Unterkünften unter. "Privatleute sollten für eine gewisse Dauer sicherstellen können, dass die Geflüchteten auch dort bleiben können", sagt Hardenacke. Wer Geflüchtete aufnimmt, sollte sich laut Hardenacke außerdem zeitnah um deren Registrierung kümmern. Das sei vor allem wichtig, wenn Sozialleistungen gebraucht werden. Registriert werden können Geflüchtete laut Hardenacke etwa bei den zuständigen Landratsämtern.

Notunterkunft für 150 Personen im Landkreis Aschaffenburg

Der Landkreis Aschaffenburg hat sich auf die Ankunft geflüchteter Menschen aus der Ukraine vorbereitet. In Karlstein in der ehemaligen Mittelschule (Waldschule) steht eine zentrale Notunterkunft für 150 Flüchtlinge bereit. Seit Mittwoch ist sie bezugsfertig und seit Freitag rund um die Uhr mit Personal und Security besetzt, berichet Sven Simon, Pressesprecher des Landkreises. Schon am Wochenende hatte der Landkreis mit den ersten Geflüchteten gerechnet, bislang ist in der Notunterkunft aber noch niemand angekommen. Es sei aber davon auszugehen, dass schon bald Ukraine-Flüchtlinge aus dem Ankerzentrum in Geldersheim nach Karlstein verlegt werden.

Nervennahrung und Internetzugang für Geflüchtete

Vergangene Woche hatten Feuerwehrleute und Helfer des Roten Kreuzes die Räume in der Schule vorbereitet: Feldbetten wurden aufgestellt, die Küche in der Schule mit Besteck, Geschirr und Vorräten ausgestattet. Waschmaschinen und Trockner wurden installiert, außerdem gibt es einen Spiel- und Bolzplatz für die Kinder. Für die zu versorgenden Menschen wird außerdem jeweils ein eigener Sportbeutel vorbereitet, der befüllt ist mit einer Grundausstattung - insbesondere Handtüchern, Hygieneartikeln und etwas "Nervennahrung". Besonderes Augenmerk liege auch darauf, den Menschen Zugang zu Handys und zum Internet zu geben, so dass sie in Kontakt mit Bekannten und Verwandten bleiben können.

Impfangebote für Geflüchtete

Die medizinische Versorgung wird das Rote Kreuz übernehmen. Auch das Impfzentrum für Stadt und Kreis Aschaffenburg in Hösbach will helfen. Wie die Koordinatorin des Impfzentrums Rabea Harrer im BR24-Gespräch mitteilte, liefen bereits Planungen, den geflüchteten Menschen aus der Ukraine Impfangebote vor Ort in der Unterkunft zu machen. Prinzipiell sollen die Geflüchteten aber möglichst dezentral in den verschiedenen Gemeinden untergebracht werden, so Sven Simon. Der Landkreis unterstütze dabei, Infos gibt es auf der Homepage - auch in ukrainischer Sprache.

Schloss Weiler nimmt Ukraine-Flüchtlinge auf

Ein Beispiel für die private Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen ist das Schloss Weiler in Bessenbach im Landkreis Aschaffenburg. Am Montagabend erwartet der Verwalter des Schlosses, Sigfried Grimm, die ersten 20 Flüchtlinge, wie er auf BR24-Anfrage mitteilte. Aktuell habe man Platz für rund 50 Menschen. Das Schloss Weiler gehört seit 2008 der US-amerikanischen Stiftung "Harbour House" mit Sitz in Oklahoma. Die non-profit Organisation wird laut Grimm von einer Kirche in den USA unterstützt, die auch die Unterbringung und Verpflegung der Menschen aus der Ukraine finanziert.

"Die Menschen, die jetzt hier ankommen, können im Schloss bleiben, so lange es notwendig ist", so Grimm. Die Unterbringung in Weiler sei nicht darauf ausgelegt, die Menschen nur kurzzeitig aufzunehmen, bis sie anderweitig eine Wohnung gefunden haben. Die Vermittlung und Organisation der Plätze im Schloss Weiler organisiert "Harbour House" von den USA aus. Verwalter Sigfried Grimm erwartet am Dienstag in Bessenbach auch den Präsidenten der Stiftung, Adam Jones. Er wird sich ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Sporthalle in der Stadt Aschaffenburg wird vorbereitet

Die Stadt Aschaffenburg bereitet sich auf die Ankunft von geflüchteten Menschen aus der Ukraine vor. Als zentrale Erstaufnahme ist die Erbighalle im Stadtteil Schweinheim vorgesehen. Deswegen wird der Sportbetrieb in der Halle morgen (08.03.) eingestellt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Diese Woche soll die Halle entsprechend eingerichtet werden, ab nächster Woche könne die Halle dann für die Unterbringung von Geflüchteten genutzt werden. Auf Anfrage von BR24 sagte Pressesprecherin Mailin Seidel, dass dort bis zu 130 Menschen Platz finden könnten. Die maximale Auslastung wären 240 Menschen, man wolle aber auch auf die Privatsphäre achten, weil man hauptsächlich mit Frauen, Kindern und älteren Menschen rechne.

Aschaffenburg: Viele Wohnungsangebote

Außerdem gebe es einen großen Rücklauf auf die städtische Anfrage nach freien Wohnungen. Eine Zahl konnte die Stadt final noch nicht nennen. Die Angebote müssten noch sondiert und die Wohnungen auf ihre Tauglichkeit überprüft werden, so Seidel. Wie viele Menschen aus der Ukraine sich bereits in der Stadt Aschaffenburg aufhalten, sei schwer zu sagen. Es hätten sich offiziell sieben Ukrainer gemeldet, man wisse aber, dass es alleine in einem Stadtteil 19 angekommene Ukrainer seien. Heute habe es auch neue Vorgaben von der Regierung von Unterfranken gegeben: Geflüchtete, die keine Leistungen, wie medizinische Hilfe oder Wohnungen in Anspruch nehmen, müssten sich nicht registrieren lassen, so Seidel.

Viele Angebote aus der Bevölkerung im Landkreis Miltenberg

Auch im Landkreis Miltenberg sind bereits mindestens 100 geflüchtete Menschen aus Ukraine angekommen. Das hat Landrat Jens Marco Scherf (Grüne) auf BR24-Anfrage mitgeteilt. Zumindest hätten sich so viele beim Landratsamt gemeldet. Sie seien alle privat bei Bekannten und Verwandten untergekommen. Die Hilfsbereitschaft im Kreis Miltenberg sei weiter riesig, so Scherf. Es gebe bereits über 100 Angebote aus der Bevölkerung für Wohnungen für Flüchtlinge.

Als Erstaufnahme gebe es zudem drei Unterkünfte: In Großheubach stehen das Dorfgemeinschaftshaus und das Jugendgästehaus Klotzenhof zur Verfügung und in Miltenberg das Jugendhaus St. Kilian. Von dort aus werde dann geschaut, wie die Menschen in den nächsten Tagen und Wochen dezentral in Wohnungen untergebracht werden können, so Scherf.

Stadt Würzburg: Flüchtende privat untergekommen

In der Stadt Würzburg sind bisher keine Geflüchteten aus der Ukraine registriert. Das hat die Stadt Würzburg auf Anfrage von BR24 bestätigt. Demnach wurden der Stadt Würzburg bislang auch noch keine Geflüchteten von der Regierung von Unterfranken zugeteilt.

Über Informationen aus Helfer-Netzwerken sei aber bekannt, dass sich bereits Menschen aus dem Kriegsgebiet in Würzburg aufhielten. Diese seien bisher privat "bei Freunden oder Verwandten" untergekommen, teilte eine Pressesprecherin mit.

Würzburg: Notfallunterkünfte stehen bereit

Aktuell würden aber bereits Unterbringungsmöglichkeiten für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine gesucht und geprüft werden, "sowohl zentral als auch dezentral und privat". Sollten Geflüchtete nachts ankommen, stünden Notfallunterkünfte zur Verfügung. In diesem Zusammenhang stehe die Stadt Würzburg in engem Kontakt mit Hauptbahnhof, Bahn und Polizeistellen. Sollten große Personenmengen ankommen, werde die Stadt Würzburg in Frage kommende Notunterkünfte schnell in Betrieb bringen können, so die Pressesprecherin.