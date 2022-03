Wie die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine gelingt

"Wie soll es mir schon gehen? Es ist Krieg in unserem Land." Die Stimme der Ukrainerin Ulyana zittert, Tränen steigen in ihren Augen auf. Doch jetzt sind sie, ihre Tochter und ihre Mutter in Sicherheit - in Niederbayern, genauer in Iggensbach im Landkreis Deggendorf.

Polnische und ukrainische Familie in einem Haus

Das polnische Ehepaar Lisowski, das seit Jahren in Iggensbach lebt, hat die ukrainische Familie bei sich Zuhause aufgenommen. "Wir haben erst gespendet, haben beim Beladen von Hilfstransporten geholfen in der Gemeinde. Dann kam ein Anruf, ob wir eine Familie aufnehmen können. Wir haben nicht lange nachgedacht und sofort ja gesagt", erzählt Paulina Lisowski. Plötzlich schaltet sich während des Gespräch eines ihrer vier Kinder ein, der zwölfjährige Oskar: "Ich war erst dagegen, aber jetzt verstehe ich die Lage. Ich habe mit meinem Papa Nachrichten angeschaut. Jetzt würde ich ihnen gerne helfen."

Verständigung zwischen Polen und Ukrainern funktioniert

Und die Lisowskis helfen: Auch wenn ihr Haus kein Palast ist, wie Papa Darius sagt, auch wenn sie selbst vier Kinder haben - sie haben Platz gemacht. Und: Sie können sich verständigen, ein großer Vorteil: "Irgendwie klappt das schon", so Darius. Sie unterhalten sich auf polnisch, teils ukrainisch und tippen Übersetzungen ins Handy ein.

Solidarität, "eine Selbstverständlichkeit"

Dass sie helfen, ist eine Selbstverständlichkeit für den 42-jährigen Darius, der in einem Sägewerk arbeitet. Er erinnert sich, wie ihm einst geholfen wurde, als er ein polnischer Saisonarbeiter in Deutschland war. Als sein Haus in Polen wegen eines technischen Defekts abbrannte und er Hilfe von seiner deutschen Firma erfahren hat. Diese Hilfsbereitschaft geben er und seine ganze Familie jetzt weiter.

Flucht aus der Ukraine vor Flugzeugen und Sirenen

"Wir sind froh, hier sein zu können", sagt Ulyana. Es sei ein guter Ort. "Hier kann ich schlafen, hier fühle ich mich sicher", meint ihre zwölfjährige Tochter Maria. Sie spricht von schlaflosen Nächten in der Ukraine, von Flugzeugen über dem Haus, von Sirenen, von Angst. Ihr größter Wunsch: "Ich will wirklich nach Hause, ich will meinen Hund sehen, mein Zimmer." Dann versagt ihre Stimme, sie bricht in Tränen aus.

Ukrainische Familie muss Männer zurücklassen

Maria und ihre Familie mussten alles zurücklassen: In der Ukraine, in Lwiw, hatten sie eine Speditionsfirma. Maria war im Fernsehen zu sehen als Moderatorin von Kinder-Nachrichten. Wie Ulyana erzählt, musste sie ihren Mann und ihren Vater zurücklassen, die jetzt in der Ukraine kämpfen.

Auf die Frage, wie es ihr und ihrer Familie damit geht, antwortet sie kaum. Nur so viel: "Die Ukrainer sind stark. Sie kämpfen für den Weltfrieden. Es geht um die ganze Welt." Damit spricht sie auf die Atomkraftwerke in der Ukraine an, die Putin im Visier hat. Vor ein paar Tagen erst wurde das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja beschossen und brannte.