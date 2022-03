Zimmer frei: Münchner helfen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Es könnte ein ganz normaler Tag sein am Münchner Hauptbahnhof: Die einen rennen hektisch mit Koffern zum Gleis, die anderen warten mit einem Kaffee-Becher in der Hand auf ihren Zug.

Doch es ist kein ganz normaler Tag. Immer wieder hallen ukrainische Durchsagen durch die Bahnhofshalle. An einem Bahnsteig hängt eine ukrainische Flagge. Ein paar Meter weiter – mitten in der großen Halle – steht der Info-Point der Caritas. Hier versammeln sie sich: Ukrainerinnen und Ukrainer, die dem Krieg in ihrem Heimatland entflohen sind. Jeden Tag kommen rund 700 bis 800 Geflüchtete in München an: Junge und Ältere, Männer und Frauen, Alleinreisende und Familien mit kleinen Kindern. Aus den Reisetaschen schauen Teddybären.

"Wir wollen einfach nur in unserem Land leben"

Olena Lapa ist alleine aus Kiew gekommen und sitzt nun neben ihrem Koffer auf einer Bank in der Bahnhofshalle. In ihrer Heimatstadt wurden viele Schulen, Häuser und Gebäude zerstört, sagt sie. "Der Terror trifft die ganz normale Zivilbevölkerung. Wir wollen einfach nur in unserem Land leben. Wir wollen nicht vor Granaten, Raketen oder Bomben fliehen", so Olena Lapa. Doch sie sahen keine Alternative: Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die an diesem Nachmittag in München ankommen, haben eine weite Reise hinter sich. Mit dem Zug über Ungarn und Österreich - und viele sind noch nicht am Ziel. Sie wollen weiter zu Freunden oder Verwandten, um dort Schutz zu suchen.

Stadt richtet Notunterkünfte ein

Wer hier niemanden kennt, ist auf die Notunterkünfte der Stadt angewiesen. In der alten Osteria, einem leerstehenden Restaurant im Hauptbahnhof, stehen an die hundert Feldbetten. Im Luisengymnasium hat die Stadt kurzfristig die Turnhalle und einige Klassenzimmer für Geflüchtete geräumt. An der Neuherbergstraße wurde eine ehemalige Gemeinschaftsunterkunft in einer Leichtbauhalle wieder aktiviert. Ab sofort können dort rund 250 Menschen wohnen.

Caritas besetzt Info-Point künftig noch länger

Die Helferinnen und Helfer der Caritas München am Info-Point geben sich Mühe, den Überblick zu behalten. Sie sind die ersten Ansprechpartner für die Geflüchteten und organisieren: Wer kommt wie in welche Unterkunft? Man komme mittlerweile an Grenzen, sagt Marion Hahn von der Caritas-Geschäftsleitung. Dennoch werde die Caritas den Info-Point künftig noch länger als bisher besetzen - täglich von sieben Uhr früh bis Mitternacht. In den übrigen Zeiten werden ankommende Geflüchtete von der Bahnhofspolizei an die ökumenische Bahnhofsmission vermittelt.