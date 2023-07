Flexible Dienstpläne: Uniklinik Würzburg findet mehr Pflegkräfte

Überlastung, Arbeitsverdichtung und Personalengpässe belasten die Arbeit in der Pflege. Immer mehr Pflegekräfte leiden an Burnout und wollen ihren Job aufgeben. Das Uniklinikum Würzburg (UKW) will deshalb gegensteuern: Mit einer Jobinitiative will es für Entlastung sorgen und mit flexiblen Arbeitszeiten Pflegekräfte für den Beruf gewinnen. Der Plan scheint aufzugehen: Seit Start der Job-Initiative "FLEX4UKW" im November 2022 konnten über 180 Pflegekräfte eingestellt werden, so ein Sprecher der Klinik. Dies entspräche etwa 100 vollen Stellen.

Pflegekräfte des Flexteams können Arbeitszeiten frei wählen

Die Pflegekräfte des UKW-Flexteams können ihre Arbeitszeiten und ihren Arbeitsumfang frei wählen und werden nach dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst der Länder bezahlt. Das sogenannte UKW-Flexteam unterstützt die bestehenden Pflegeteams der Uniklinik auf den verschiedenen Stationen. Als Ziel will die Uniklinik etwa das Äquivalent von 160 bis 180 Vollstellen durch das Flexteam abdecken, um so Personalausfälle besser kompensieren zu können.

Vor allem Berufsrückkehrer unter den Neueinstellungen

Die meisten der bisher 180 Einstellungen seien Berufsrückkehrer, die zum Beispiel nach der Elternzeit wieder in die Pflege wieder einsteigen würden. Es gebe aber auch vereinzelte Medizin-Studierende, die bereits eine Ausbildung im Pflegebereich hätten und sich etwas zum Studium dazuverdienen wollten, so der Sprecher.

Die Zahlen aus Würzburg bestätigen, worauf kürzlich auch die Deutsche Stiftung Patientenschutz hingewiesen hat. Laut Vorstand Eugen Brysch gäbe es auch in Deutschland genug Pflegekräfte, wenn zum Beispiel die Arbeitszeiten planbarer wären: "Die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten und sogar 60 Prozent der Ausgestiegenen könnten sich eine Rückkehr in den Beruf beziehungsweise ein Aufstocken der Stunden vorstellen." Damit stünden mindestens 300.000 zusätzliche Pflegekräfte zur Verfügung.

Weitere Pflegekräfte im Flexteam willkommen

An der Uniklinik Würzburg hofft man unterdessen auf weitere Bewerbungen. Voraussetzung für eine Beschäftigung ist selbstverständlich eine Ausbildung in der Pflege: examinierte Pflegefachkräfte seien genauso gesucht wie Pflegefachassistenten, Altenpflegekräfte oder Notfallsanitäter und -sanitäterinnen. Geboten wird eine unbefristete Festanstellung.

Interessierte haben am Mittwoch, 12. Juli, von 11 bis 15 Uhr die Möglichkeit sich bei einem kostenfreien Getränk über das Flexteam der Uniklinik Würzburg zu informieren. Dazu lädt das Team zum "Gepflegten Kaffeetrinken" in das Café Fred (Herzogenstraße 4) ein.