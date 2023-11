Bahn-Streik ab Mittwochabend – GDL erhöht Druck im Tarifstreit

Millionen Bahn-Reisende müssen sich von Mittwochabend an auf zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat einen bundesweiten Warnstreik angekündigt: Der Ausstand beginnt am Mittwochabend um 22 Uhr und dauert bis Donnerstag um 18 Uhr, wie die Gewerkschaft mitteilte. Sie will mit der Aktion ihren Tarifforderungen Nachdruck verleihen.

Betroffen sind der Fern-, Regional- und Güterverkehr. Aufgerufen sind dabei nicht nur Lokführer, sondern das gesamte Zugpersonal und auch Beschäftigte bei der Infrastruktur - also etwa Fahrdienstleiter in den Stellwerken. Ohne sie rollt kein Verkehr auf der Schiene. Dort ist die GDL allerdings nicht so gut organisiert wie die Konkurrenzgewerkschaft EVG. Dafür sind viele Lokführer Mitglied bei der GDL.

Bahn will Sonderfahrplan vorlegen

Ob während des 20-Stunden-Streiks überhaupt noch ein Zug fährt, ist nicht sicher. Die Deutsche Bahn teilte mit, sie rechne mit "massiven Auswirkungen" auf den Bahnbetrieb. "Die DB wird so schnell und umfassend wie möglich informieren".

Die Bahn hatte schon einen Sonderfahrplan angekündigt. Demnach soll mithilfe möglichst langer Züge im Fernverkehr wenigstens 20 Prozent des Regelangebots bedient werden. Den Zugverkehr wie bei den Warnstreiks der Konkurrenzgewerkschaft EVG komplett von sich aus zu stoppen, will die Bahn diesmal möglichst vermeiden. Sie wird aber wie üblich wohl die Zugbindung bei den günstigen Tickets aufheben und Fahrgästen das Umbuchen anbieten.

Im Regionalverkehr sind auch in Bayern private Betreiber wie die Länderbahn, Go-Ahead, die Bayerische Regiobahn oder Agilis unterwegs. Die Beschäftigten dort sind nicht zum Warnstreik aufgerufen. Aber die Folgen der Aktionen könnten auch sie treffen.

Verhandlungen zwischen GDL und Bahn am Donnerstag geplant

Noch während des Streiks am Donnerstag ist das zweite Treffen am Verhandlungstisch mit der Bahn geplant. "Der Unmut der Beschäftigen ist groß, ihre Anliegen sind legitim", erklärte Gewerkschaftschef Claus Weselsky. "Wer glaubt, zulasten der Mitarbeiter zynisch auf Zeit spielen zu können, befindet sich im Irrtum. Jetzt ist die Zeit, Verbesserungen zu erzielen, das duldet keinen Aufschub!" Die Bahn sei bislang nicht bereit, auf Kernforderungen wie eine Arbeitszeitverkürzung einzugehen.

Die Deutsche Bahn kritisierte die Streikankündigung. "Der Streikbeschluss zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Unding", sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler. Man habe gerade erst vier weitere Verhandlungstermine mit der GDL vereinbart und als Arbeitgeber in der Auftaktrunde ein Elf-Prozent-Angebot auf den Tisch gelegt. Die Gewerkschaft nehme "Millionen Menschen in Haftung" und trete "die Sozialpartnerschaft mit Füßen".

Das fordert die Lokführergewerkschaft GDL

Schon vor und nach der ersten Verhandlungsrunde in der vorigen Woche hatte es Signale gegeben, dass es letztlich zu einem Arbeitskampf der GDL kommen werde. Der bisherige Tarifvertrag mit der Gewerkschaft ist Ende Oktober ausgelaufen, Warnstreiks sind also jederzeit möglich. GDL-Chef Weselsky hatte angedeutet, dass er eine Tarifrunde ohne Streiks für wenig wahrscheinlich hält.

Die GDL verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr. Zudem soll die Arbeitszeit für Schichtarbeiter ohne Lohnkürzung auf 35 von 38 Stunden die Woche gesenkt werden. Außerdem wird einmalig die steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert. Die Laufzeit soll zwölf Monate nicht übersteigen. Die Bahn lehnt die Forderungen als zu hoch ab.

Mit Informationen von Reuters