Reit im Winkl: Flüchtlingsunterkunft in Flammen

Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Reit im Winkl (Lkr. Traunstein): Bei dem Brand im ehemaligen Gasthof "Alpenhof" im Ortsteil Seegatterl wurde nach derzeitigen Erkenntnissen ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei dem BR mitteilte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein ermittelt.

Asylunterkunft brennt lichterloh

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr hatte ein Anrufer der Leitstelle Traunstein den Brand in der Asylbewerberunterkunft gemeldet. Beim Eintreffen der regionalen Feuerwehren stand der ehemalige Gasthof bereits lichterloh in Flammen. Die aufwendigen und teilweise schwierigen Löscharbeiten dauern noch an und werden sich laut Polizei wohl noch über mehrere Stunden hinziehen.

Brandursache noch unklar

Die Brandursache ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden dürfte laut Polizei mindestens im hohen sechsstelligen Euro-Bereich liegen. Die ersten Ermittlungen erfolgten noch vor Ort durch die Polizeiinspektion Grassau. Die weiteren Untersuchungen inklusive Spurensicherung übernimmt die Kripo Traunstein.