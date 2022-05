Unglück von Schöfweg: Autofahrer wird der Prozess gemacht

Es war ein Unfall, der die Menschen im Landkreis Freyung-Grafenau und darüber hinaus geschockt hat: Im August rast ein Auto auf einen Parkplatz eines beliebten Rastplatzes und Aussichtspunkts bei Schöfweg im Bayerischen Wald. Dort macht gerade ein junges Paar Pause. Das Fahrzeug trifft Bänke und Tische, Trümmer fliegen umher, ein 24 Jahre alter Mann stirbt.

Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Der Autofahrer, ein heute 31 Jahre alter Mann, war stark betrunken unterwegs. Er muss sich jetzt vor dem Amtsgericht Freyung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor: Er soll ohne zu bremsen auf den Parkplatz und dann in Bänke und Tische aus Holz und Granit gerast sein. Herumfliegende Teile trafen den 24-Jährigen, der an einem weiteren Steintisch gesessen hatte, am Kopf. Er erlitt ein Gehirntrauma und starb noch an der Unfallstelle. Seine Freundin blieb unverletzt.

Urteil ist noch heute möglich

Eine Blutentnahme nach dem Unfall ergab: Der Autofahrer hatte 1,94 Promille Alkohol im Blut. Deshalb muss er sich für fahrlässige Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Das Strafgesetzbuch sieht in einem solchen Fall eine Geld- oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren vor.

Zum Prozess sind vier Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Das Urteil soll voraussichtlich noch heute fallen.