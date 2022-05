Hagel sorgt für weiße Straßen in München

Über Teile Bayerns sind an diesem Mittwoch kräftige Gewitter gezogen. Im Süden hagelte es teilweise heftig. In München waren einige Straßen übersät mit Hagelkörnern, so etwa in Giesing und Sendling, wie Fotos von BR Reportern zeigen.

Laut Münchner Feuerwehr gab es einige Einsätze, dabei waren vor allem Wassermengen durch vollgelaufene Gullys zu beseitigen. Die mancherorts geschlossene Decke aus Hagelkörnern war rasch wieder geschmolzen. Auch in den sozialen Medien warnen Fotos von teils großen Hagelkörnern zu sehen.