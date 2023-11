Personalmangel in Kitas: Wenig Daten, wenig Lösungen

Symptome und Lösungsansätze des Personalnotstands finden sich in Städten und Landkreisen ohne und mit Datenüberblick. Die Frage ist: Kann ohne Informationen angemessen reagiert werden?

In Ingolstadt zum Beispiel kamen im Kita-Jahr 2022/2023 im Schnitt 2,7 Meldungen auf eine Einrichtung – insgesamt 438. Sechsmal wurde dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Ingolstadt oder der Regierung von Oberbayern eine bevorstehende Schließung gemeldet, 248 Mal eine Reduzierung der Öffnungszeit und 206 Mal eine Teil- oder Gruppenschließung.

Auf Anfrage des BR schreibt die Stadt, dass man um die schwierige Situation weiß und bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet hat. "Die Stadt Ingolstadt hat in den vergangenen Monaten große Anstrengungen unternommen und mit vielfältigen Maßnahmen versucht, fehlende Fachkräfte für Kinderbetreuung zu gewinnen", teilt ein Sprecher mit. Aktuell hätten in Ingolstadt 21 Kinder keinen Betreuungsplatz, im Herbst 2022 seien es noch 240 gewesen. Das Problem liege aber – wie überall in Deutschland – bei den fehlenden Fachkräften.

In Franken fehlen laut Behörden viele Auszubildende

Auch zwei mittelgroße Städte in Ober- und Mittelfranken stachen in der Datenanalyse heraus: In Erlangen, Bamberg und den jeweils umliegenden Landkreisen gab es im vergangenen Jahr überdurchschnittlich viele Meldungen im Verhältnis zu den Kindertageseinrichtungen.

In der Stadt Erlangen waren es 186 Meldungen – durchschnittlich 1,4 pro Einrichtung. Derzeit seien zehn Vollzeitstellen nicht besetzt, die aber auch durch mehr Teilzeitkräfte besetzt werden könnten, schreibt die Stadt auf BR-Anfrage. Hinzu kämen zehn unbesetzte Ausbildungsplätze. Das Problem versuche die Stadt durch zahlreiche Maßnahmen wie Werbung bei Ausbildungsmessen oder an Fachakademien für Sozialpädagogik und Schulen in Erlangen einzudämmen.

Quereinsteiger und ausländische Fachkräfte könnten Situation entspannen – wenn man sie lässt

Für Augsburg gab es auf die aktuelle Datenanfrage hin nur Rückmeldungen zu den 62 Kitas, die der Regierungsbezirk Schwaben beaufsichtigt. Das Jugendamt der Stadt antwortet: Man habe keine ausgewerteten Zahlen, dies sei gesetzlich auch nicht vorgeschrieben. Diese Behörde kann also nicht sagen, wie oft im vergangenen Jahr die Kitas eine Meldung in Folge schwerer Personalausfälle gemacht haben. Dass die Situation in den Kitas angespannt ist, dessen ist man sich im Augsburger Rathaus trotz Mangel an Zahlen aber durchaus bewusst. Die Stadt versucht mit mehreren neuen Methoden, dem Missstand beizukommen.

Es werden zum Beispiel gezielt Fachkräfte aus dem Ausland, etwa aus Spanien, angeworben. Diese haben zum Teil umfangreiche Fachausbildungen oder Studiengänge absolviert – die in Deutschland aber oft nicht anerkannt werden. So kommt es vor, dass eine voll ausgebildete Lehrerin anfangs nur als Aushilfskraft in der Kindertagesstätte arbeiten kann. Das hilft der Einrichtung nur wenig bei Einhalten des vorgeschriebenen Personalschlüssels – und bedeutet eine schlechtere Bezahlung für die ausgebildete Fachkraft.

Seit einiger Zeit gibt es in mehreren Städten Bayerns, unter anderem in Augsburg, ein Angebot für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen: Eine Weiterbildung, während dem sie bereits in den Kitas mitarbeiten und einen Verdienst bekommen können. Das ist kein Standard: Während angehende Erzieher und Erzieherinnen ein Ausbildungsgehalt bekommen, gehen Kinderpflegerinnen und -pfleger leer aus. Wer den Job in der Kita attraktiver machen möchte, müsse das ändern, sagt Alina Gottschalk von der Gewerkschaft Verdi im Bezirk Augsburg.

Eltern springen aus Not selbst als Betreuung ein

Das Landratsamt in Starnberg antwortet auf die Datenanfrage, dass es keine Ressourcen gebe, um die Zahlen zu ermitteln. Eine in Aussicht gestellte grobe Einschätzung der Meldezahlen wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Beitrags noch nicht bereitgestellt. Auch dort gibt es also keinen Überblick, wie oft im vergangenen Kita-Jahr der Personalmangel zu Schließungen führte oder das Wohl der Kinder nicht mehr sichergestellt werden konnte.

Es gibt im Landkreis aber Beispiele für fast verzweifelte Reaktionen auf das Problem, welches sich scheinbar nicht beziffern lässt. Anfang 2023 hat der Elternbeirat einer Kita des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Eigenregie eine Art Notfalldienst eingerichtet. Insgesamt sieben Eltern gaben Tage oder bestimmte Zeitfenster an, an denen sie aushelfen könnten, falls mal wieder eine der Erzieherinnen ausfällt. Ohne Schulung, ohne rechtliche Absicherung und ohne Anzeichen des BRK, etwas an der Lage ändern zu wollen, berichtet Rebecca Albat, die damals Mitglied im Elternbeirat war: "Wir sind munter eingesprungen, aber wir wollten kein Personalersatz sein."

Gibt es vernünftige Lösungsansätze ohne umfassende Datenlage?

Lange blieb die Situation einfach bestehen – obwohl die Eltern sich irgendwann auch an die Stadt Starnberg, an das Jugendamt und sogar das bayerische Sozialministerium wandten. Mittlerweile ist die Kita geschlossen, fast alle Erzieherinnen und die meisten Eltern haben gekündigt. Dass Starnberg keine konkreten Zahlen zu Personalausfällen liefern konnte, verwundert Rebecca Albat nicht. Die Unternehmensberaterin hält diesen Mangel an Information für "fatal" und macht einen praktischen Vergleich: "Wenn ich doch nicht weiß, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, dann weiß ich auch nicht, was ich ausgeben kann." Dieses wirtschaftliche Denken fehle aus ihrer Sicht bei vielen Regelungen und Gesetzgebungen, die in letzter Zeit in Sachen Kinderbetreuung in Kraft traten. "Warum funktioniert es seit über zehn Jahren nicht? Weil eben gar keine Daten da sind."

Situation wird sehr unterschiedlich bewertet

Das bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales geht anhand einer Studie derzeit von 4.400 benötigten Fachkräften für die Betreuung von Grundschulkindern und weiteren 14.400 Fachkräften für die Betreuung von Kindern unter sechs Jahren aus. Bis 2029 werde der Bedarf um weitere 2.000 bis 5.200 Fachkräfte für alle Betreuungsbereiche steigen. Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) sieht die Lage vorsichtig optimistisch. Der Personalbedarf – wenn die Einstellungen weiter konstant bleiben – könne 2026 bereits gedeckt sein.

Die Gewerkschaft Verdi dagegen sieht keine Entspannung der Lage und ruft auch in Bayern weiter zu Mahnwachen auf. "Es muss von Seiten der Politik endlich die Verantwortung übernommen werden. Wir erwarten, dass von höchster politischer Ebene ein Kita-Gipfel veranstaltet wird, auf dem zwischen Bund, Ländern und Kommunen die Stabilisierung des Kita-Systems, ein Stufenplan für den quantitativen und qualitativen Ausbau und der damit verbundene notwendige Aufbau des Fachpersonals aufeinander abgestimmt und Finanzen entsprechend bereitgestellt werden", fordert die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle.