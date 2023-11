Tod von Eishockey-Profi Johnson: Polizei meldet Festnahme

Im Zusammenhang mit dem Tod des ehemaligen DEL-Profis Adam Johnson bei einem Spiel im britischen Eishockey-Pokal ist am Dienstag ein Mann wegen Verdachts des Totschlags festgenommen worden. Dies teilte die South Yorkshire Police in einer Stellungnahme mit. Der Verdächtige, den die Polizei nicht namentlich nannte, befinde sich in Polizeigewahrsam.

Tod von Adam Johnson wird untersucht

Am 28. Oktober war der 29-jährige Johnson, der früher bei den Augsburger Panther spielte, während eines Spiels zwischen den Nottingham Panthers und den Sheffield Steelers bei einem Zusammenprall von einer Kufe am Hals getroffen worden. Er verstarb später im Krankenhaus. "Eine Obduktion ergab, dass er an den Folgen einer tödlichen Halsverletzung starb", teilte die Polizei am Dienstag mit.

"Wir haben mit hochspezialisierten Experten auf ihrem Gebiet gesprochen, um unsere Ermittlungen zu unterstützen, und arbeiten weiterhin eng mit der Abteilung für Gesundheit und Sicherheit des Stadtrats von Sheffield zusammen, der unsere laufenden Ermittlungen unterstützt", sagte Detective Chief Superintendent Becs Horsfall.

Polizei gibt Identität nicht preis

Zur Identität des Mannes machte die Polizei keine Angabe. Damit bleibt offiziell offen, ob es sich bei der festgenommenen Person um Matt Petgrave handelt, dessen Kufe Johnsons abbekommen hatte. Der Tod von Johnson hatte große Anteilnahme und eine Sicherheitsdebatte ausgelöst. Mehrere Profiligen, darunter die Deutsche Eishockey Liga (DEL), haben seitdem das Tragen eines Halsschutzes vorgeschrieben.

Mit Informationen von SID