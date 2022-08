Unbekannter zerstört Biberdamm im Biotop

In einem Wald bei Brandten, einem Dorf im Bayerischen Wald, hat ein unbekannter Täter einen Biberdamm zerstört und dadurch einen kleinen Bibersee, den das Tier aufgestaut hatte, komplett trocken gelegt. Entdeckt und angezeigt hat diesen Fall von Naturschutzkriminalität der Anwohner Markus Koller. Ihm ist es wichtig, dass solche Delikte strafrechtlich verfolgt werden, sagte er dem BR.

Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet

Die Polizei leitete mittlerweile ein Strafverfahren nach dem Naturschutzgesetz ein. Biber sind streng geschützte Tiere. Der bislang unbekannte Täter muss ein ganzes Stück Arbeit in den Abbau des Damms gesteckt haben, vermutet Anwohner Koller, der in dem Waldstück im Landkreis Regen regelmäßig spazieren geht. Der Damm bestand nämlich aus fest ineinandergesteckten dünnen Baumstämmen und Zweigen. Dieses ganze Material lag an der Seite.

Verwischte ein Regenschauer die Spuren?

"Eigentlich braucht man für so eine Zerstörung eine Seilwinde", so Koller. Es habe auch Fahrzeugspuren gegeben, sagt er, allerdings nicht von einem schweren Traktor. "Eventuell war es ein Quad-Fahrzeug". Es könne aber auch sein, dass ein Gewitterschauer die Fahrzeugspuren bereits verwischte.

Biber seitdem nicht mehr gesehen

Der Biber hatte an der Stelle den Arnetsbach zu einem kleinen Bibersee aufgestaut. Das Auwaldgebiet dort ist als Biotop ausgewiesen. Was nach der Zerstörung seines Baus aus dem Biber geworden ist, ist unklar. "Das Tier ist verschwunden", berichtet Markus Koller. Er hofft, dass der Biber nicht auch noch getötet wurde.