Toter Biber in Cham gefunden: Wurde er erschossen?

In Cham ist ein toter Biber gefunden worden, der womöglich erschossen worden ist. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fand ein Zeuge das tote Tier bereits am Sonntag an einem Feldweg im Bereich Altenmarkt.

Wunde sieht aus wie Schussverletzung

An dem Tier stellten die Beamten eine Verletzung fest, bei der es sich möglicherweise um eine Schusswunde handelt. Die Polizei stellte den Kadaver sicher und leitete erste Ermittlungen ein. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit untersucht den Biber. Das soll klären, woran er genau verendet ist und ob es sich tatsächlich um eine Schusswunde handelt.

Weitere Bibertötungen in der Oberpfalz

In der Oberpfalz hatten sich zuletzt die Funde von toten Bibern gehäuft. Allein im Landkreis Schwandorf sind zwischen Ende März und Ende April sieben tote Biber gefunden worden, auch hier wiesen die meisten von ihnen Schussverletzungen auf. In keinem der Fälle konnte ein Schütze gefasst werden. Die Polizei ermittelt in allen Fällen.