Ukraine-Russland-Konflikt: Auswirkungen in Eichstätt

Angst vor einem Krieg in der Ukraine

Die Angst und die Sorge um einen möglichen Krieg in der Heimat beschäftigt die Ukrainer in Eichstätt. Andriy Mykhaleyko hat selbst vor rund 20 Jahren im Collegium in Eichstätt studiert. Mittlerweile ist er Professor an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Er lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in der Gegend. Er kommt zwar aus dem Westen des Landes und ist jetzt in Deutschland, seine Angst vor dem Krieg ist trotzdem groß: "Nach 80 Jahren relativem Frieden in Europa ist eine solche Vorstellung furchtbar. Meine Mama lebt in der Ukraine, mein Bruder mit seiner Familie, viele Freunde. Man kann nicht hier sitzen und sagen, das geht mich nichts an." Es ginge alle Europäer an, meint er. Dann ein Krieg würde in irgendeiner Form jeden betreffen. Natürlich ist er froh, seine Familie in Sicherheit zu wissen, auch stehen nun die ersten Anzeichen auf Entspannung.

Multiplikatoren aus Eichstätt

Andriy Mykhaleyko schätzt zudem den Beitrag des Collegiums zu einem friedlichen Miteinander sehr hoch ein. In Eichstätt können sie sich austauschen - ohne den gesellschaftlichen Druck, der in der Heimat oft herrscht. Die Diskussionen werden auf einer akademischen Ebene auf neutralem Boden geführt. Er hofft, dass die Kollegiaten das dann auch mit in ihre Heimat nehmen: "Diese Menschen sollen dann auch irgendwann Multiplikatoren werden. Sie können ein anderes Bild vermitteln. Ein Russe bekommt anderes Bild von einem Ukrainer und ein Ukrainer von einem Russen. Und das ist wertvoll." Oft haben kleine Schritte in Friedensprozessen große Wirkung. Und die Hoffnung auf einen friedlichen Ausgang des Konflikts eint auch die Menschen im Collegium. Am Freitag schließen sie sich einem bundesweiten Friedensgebet an.