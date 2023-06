Ude: Väterchen Timofej war Bayerns erfolgreichster Hausbesetzer

BR24: Dabei gab es dafür nie eine Baugenehmigung. War Väterchen Timofej ein Rebell?

Ude: Er war der erfolgreichste Hausbesetzer, den es in Bayern je gegeben hat. Aber er hat es eben nicht als politischer Rebell gemacht, der die Gesetze missachtet oder die Bauvorschriften ignoriert. Er hat es schlicht und ergreifend gemacht, weil es ihm die Jungfrau Maria im Traum befohlen hat. Dagegen war die bayerische Polizei machtlos. So konnte er sich halten. Und als die Olympia-Planung ihn entfernen wollte, hat er mit so vielen Menschen gesprochen, dass es so viele Unterschriften und Leserbriefe gab, dass es ein kleiner Volksaufstand war. Sowohl Oberbürgermeister Vogel als auch Olympia-Repräsentant Daume haben gesagt: Wir wollen doch nicht die Olympischen Spiele, die heitere Spiele werden sollen, mit dem gewaltsamen Abriss einer Kirche beginnen – da müssen wir uns etwas Anderes einfallen lassen! Und so wurden die Reitanlagen in den Münchner Osten verlegt, und Väterchen konnte bleiben.

BR24: Was ist heute mit den Genehmigungen und den Kosten?

Ude: Mit den Genehmigungen gibt es natürlich Probleme. Aber der Wiederaufbau, der baurechtlich gesehen, auch Bestandsschutz hätte, der ist meines Erachtens nach möglich – auch preiswert mit Bauschutt, der auch heute bei jedem Abriss und Neubau anfällt, um das Ganze originalgetreu zu errichten. Es gibt kaum ein Gebäude, das im Lauf der Jahrzehnte öfter fotografiert, gefilmt worden ist. Man hat also exakte Unterlagen und kann es haargenau originalgetreu wieder errichten – wenn man will.