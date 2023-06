Taurin in Energy Drinks: Neuer Fund in der Alternsforschung

Wirkung von Taurin - Spiegel auf Alterserkrankungen

Datensätze der TUM-Kolleginnen Gabriela Kastenmüller und Daniela Schranner ergaben neben einem optimierten Gesundheitsbild auch eine veränderte Tendenz zu typischen Erkrankungen, die häufig im höheren Alter auftreten. Ein niedriger Taurin-Spiegel im Blut wurde laut Forschern Yadav und Wackerhage oft im Zusammenhang mit einem erhöhten Blutdruck, gesteigerten Entzündungswerten und Diabetes festgestellt. Die genauen Prozesse, die durch einen Taurin-Mangel verhindert oder gehemmt werden, sind allerdings noch nicht bekannt – um das herauszufinden, hoffen die Forscher auf weitere finanzielle Unterstützung.

Taurin - Wirksamkeit im Menschen untersuchen

Die erhobenen Daten in diversen Organismen wie Mäusen und Fadenwürmern können allerdings nur bedingt auf den Menschen übertragen werden. In beiden Fällen konnte ein direkter Einfluss der Taurin-Supplementierung auf die Lebensspanne beobachtet werden – diese ist aber auch vergleichsweise kurz. Die untersuchten Fadenwürmer-Populationen, "C.elegans" zum Beispiel, leben im Durchschnitt nur ungefähr zwanzig Tage. Beim Menschen lässt sich so eine Studie aufgrund der längeren Lebenszeit nicht durchführen – hier wird deswegen das Augenmerk auf die Prävention von Alterskrankheiten durch eine Taurin-Einnahme gelegt.

Konsum von Taurin für Menschen unbedenklich

Die Aminosulfonsäure Taurin ist schon seit Jahren eine gängige Zutat in Energy Drinks – deswegen gibt es bereits unabhängig von den Forschungsergebnissen von Yadav und Wackerhage Einschätzungen zu der potentiell gesundheitsschädlichen Wirkung von Taurin. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) konnte in ihrem Bericht von 2012 keine Nebenwirkungen beim Konsum feststellen. Zusätzlich wird angenommen, dass beim Menschen eine Einnahme von bis zu sechs Gramm Taurin am Tag unbedenklich ist – genau die Menge, die idealerweise in einer klinischen Studie von Yadav und Wackerhage verabreicht werden würde, um positive Effekte zu beobachten.