Glanz aus Schokoladenpapier

Die Ost-West-Friedenskirche wurde in den 1950er Jahren von Väterchen Timofej am Oberwiesenfeld, dem heutigen Olympiapark, errichtet. Timofej war ein Eremit aus Russland. Nach seiner ersten Marienvision wanderte er durch die Lande, lernte in Wien seine Frau Natascha kennen und gelangte schließlich nach München. Dort ließ sich das Paar am Oberwiesenfeld nieder und errichtete neben seiner Hütte eine Kapelle, die später zu einer Kirche ausgebaut wurde. Als Baumaterial nutzten sie herumliegenden Schutt aus dem Zweiten Weltkrieg und allerlei Unrat. So war beispielsweise die Decke des Gebäudes mit glitzerndem Schokoladenpapier versilbert.

