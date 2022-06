Olympiapark München: Eremit Timofej zwang Planer in die Knie

50 Jahre Olympische Sommerspiele in München – dieses Jubiläum wird heuer gefeiert. Was viele nicht wissen: Der weltberühmte Olympiapark sollte eigentlich ein bisschen anders aussehen. Verändert hat die ursprünglichen Planungen ein Mann, der als Väterchen Timofej in die Münchner Geschichte eingegangen ist – und den Menschen dank seiner Sturheit ein Gartenparadies mit ungewöhnlichen Bauwerken hinterlassen hat.

Schwarzbauten nach Marienvision

1952 hatte Timofej Wassiljewitsch Prochorow aus Russland mit seiner Lebensgefährtin Natascha das Gelände neben dem Schuttberg am Oberwiesenfeld sozusagen okkupiert und dort einfach gebaut: Aus Kriegsschutt und Fundmaterialien erschufen sie Wohnhaus, Kapelle, eine Kirche. Baugenehmigungen hatte er dafür nicht. Die Gottesmutter Maria habe ihm in einer Vision aufgetragen, für sie eine Kirche zu errichten, hatte er immer gesagt.