"Air Defender 23": Luftwaffen-Großmanöver beginnt

Neben den Manövern in den ausgewiesenen Lufträumen sind Flüge in Richtung südöstlicher Nato-Staaten geplant sowie Flüge in Richtung des US-Truppenübungsplatzes Grafenwöhr. Über dem Gelände wird es vereinzelte Tiefflüge geben. Dort soll der Abwurf von Bomben simuliert werden, um die Unterstützung von Bodentruppen aus der Luft zu üben.

Beteiligt an der Übung ist auch das Taktische Luftwaffengeschwader 74, das in Neuburg an der Donau stationiert ist. Neben den Eurofightern des Geschwaders werden auch spanische Maschinen aus Neuburg starten.

Keine Nachtflüge vorgesehen

Nachts und am Wochenende sollen keine Flüge stattfinden. Die meisten Flüge sind in größeren Höhen geplant. Fluglärm dürfte deshalb in erster Linie rund um die beiden Militärflugplätze sowie in deren Einflugschneisen zu hören sein.

Der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Henning Otte (CDU), bat die Bevölkerung in einem Interview mit dem TV-Sender phoenix um Verständnis: "Das ist ein Stück weit der Preis, den wir bereit sein müssen, für den Frieden zu zahlen. Man kann auch sagen: Das ist der Sound of Freedom. Aber ich würde es eher ein bisschen runterfahren und sagen: Diese Flugzeugbewegungen nehmen wir hin."

Lechfeld wird zum Drehkreuz

Deutlich lauter werden könnte es insbesondere rund um den Fliegerhorst Lechfeld. Denn dieser wird von der Luftwaffe seit zehn Jahren nur mehr phasenweise genutzt, wie auch in den letzten Wochen. Ein eigener Verband ist dort allerdings nicht mehr stationiert, weshalb der militärische Flugverkehr auf dem Lechfeld insgesamt zurückgegangen ist.

Während "Air Defender 23" wird das Lechfeld allerdings zu einem der zentralen Drehkreuze für ausländische Übungsteilnehmer. Die Luftwaffe kann den Flugplatz gewissermaßen als Gästezimmer anbieten, da er zwar weiterbetrieben wird, viele Hangars und Wartungshallen aber leer stehen und somit Platz bieten.

A10 "Erdkampfflugzeuge" kommen zum Einsatz

Während des Manövers werden vom Lechfeld US-amerikanische sowie griechische Kampfflugzeuge starten. Die US-Luftstreitkräfte haben eine einstellige Zahl an Maschinen vom Typ A10 auf den Flugplatz verlegt. Dabei handelt es sich um "Erdkampfflugzeuge". In Militärkreisen und bei Interessierten sind sie unter dem Spitznamen "Warzenschwein" bekannt.

Für diesen Flugzeugtyp wurden auf dem Lechfeld in den 1980er Jahren eigens Parkpositionen gebaut, die nun erstmals seit Jahren wieder für ihren eigentlichen Zweck genutzt werden. Die Maschinen stehen dabei unter freiem Himmel.

"Provisorischer" Flugplatz wird simuliert

Dabei möchten die amerikanischen Soldaten den Flugbetrieb unter Bedingungen trainieren, wie sie auch auf einem provisorischen Flugplatz herrschen könnten. Ein Vorauskommando hat deshalb vor Beginn der eigentlichen Übung sämtliches Material sowie Zelte für die US-Truppen eingeflogen, während die Bundeswehr an den anderen großen Drehkreuzen der Übung unter anderem Unterkunftscontainer aufgebaut hat.

Die griechische Luftwaffe hat drei Kampfjets vom Typ F16 aufs Lechfeld verlegt. Insgesamt sind dort während der Übung etwa 350 deutsche sowie etwa 300 internationale Übungsteilnehmer untergebracht.

Verspätungen bei zivilen Flügen zu erwarten

Die genauen Auswirkungen auf den zivilen Luftverkehr werden sich erst im Laufe der Übung zeigen. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) ist mit Verspätungen zu rechnen. Flugausfälle seien hingegen nicht zu erwarten, teilte ein Sprecher dem BR mit. Basis für diese Prognose sind Simulationen auf europäischer Ebene.

Weniger optimistisch gab sich zuletzt die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF), die einen Großteil der Fluglotsen und Techniker der DFS vertritt. GdF-Chef Matthias Maas sagte "massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt" voraus. Das Manöver, für das bestimmte Lufträume gesperrt werden, hält die Gewerkschaft angesichts der politischen Lage aber für notwendig.

Die Luftwaffe gibt sich bemüht, "alles" dafür zu tun, die Auswirkungen der Übung gering zu halten. So werden "zum Beispiel die drei Luftübungsräume nur zeitversetzt und nie zeitgleich für bis zu vier Stunden täglich militärisch genutzt und stehen in diesem Zeitfenster dem zivilen Luftverkehr nicht zur Verfügung", heißt es seitens der Luftwaffe.

Auswirkungen auf die Umwelt

Ebenso unklar wie die genauen Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr ist der exakte CO2-Fußabdruck des Manövers. Eine eigenständige Berechnung der zu erwartenden Emissionen sei nicht möglich, teilte das Umweltbundesamt auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mit. Berechnungen könnten nur näherungsweise erfolgen.

Demnach könnten während "Air Defender" pro Übungstag etwa vier Prozent der Emissionen anfallen, die täglich bei allen zivilen Inlandsflügen sowie den von Deutschland aus ins Ausland startenden Maschinen ausgestoßen werden. Der tägliche Durchschnittswert aus dem vergangenen Jahr liegt hier bei circa 75.000 Tonnen CO2-Äquivalenten. Während "Air Defender" könnten ca. 3.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Tag ausgestoßen werden.

Vergleicht man diesen Wert mit dem täglichen CO2-Ausstoß durch Inlandsflüge in Deutschland, so ergibt sich, dass an einem Manövertag in etwa so viel Emissionen ausgestoßen werden, wie im Jahr 2022 pro Tag durch Inlandsflüge angefallen sind.

Das Umweltbundesamt bezieht sich bei dieser Berechnung auf Angaben des Verteidigungsministeriums. Dieses hatte im Mai auf eine parlamentarische Anfrage aus der AfD-Bundestagsfraktion geantwortet und die gesamten Emissionen des Manövers auf rund 35.000 Tonnen CO2-Äquivalente geschätzt.

