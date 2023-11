Trotz Insolvenzverfahren: Diakonisches Werk arbeitet weiter

Der finanziellen Misere zum Trotz werden beim Diakonischen Werk in Passau die Betreuungs- und Beratungsangebote vorerst weiterlaufen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet worden ist.

"Alle Patienten werden weiter versorgt, Geflüchtete werden weiter unterstützt, wir kümmern uns nach wie vor um alle, die Hilfe brauchen." Sabine Aschenbrenner, Geschäftsführende Vorständin

Auch für die 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll sich im Moment nichts verändern, so Aschenbrenner.

Vorständin fordert "Neues Konzept für soziale Arbeit"

Sabine Aschenbrenner, geschäftsführende Vorständin, betont, dass das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung ein notwendiger Schritt sei, um sich zukunftsfähig aufzustellen. "Es braucht ein neues Konzept für soziale Arbeit in der Region", sagt Aschenbrenner. Denn alle kirchlichen Organisationen stünden vor einem Grundproblem: Die Mitgliederzahlen sind seit Jahren rückläufig, gleichzeitig sei der Bedarf an Hilfe so hoch wie nie, sagt Sabine Aschenbrenner. "Gerade die Sozialberatung, aber auch die Schuldnerberatung und die Integrationshilfe sind mehr als ausgelastet", berichtet sie.

Wo jetzt überall die Kosten überprüft werden

In den kommenden drei Monaten muss das Diakonische Werk Passau einen Sanierungsplan erarbeiten. Eine externe Beratungsfirma hilft dabei. Jeder Workflow und jedes Beratungsangebot muss auf Wirtschaftlichkeit überprüft werden. Laut Aschenbrenner laufen bereits Gespräche mit Zuschussgebern innerhalb der Kirche, aber auch auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene.

Sie glaubt, dass nicht allen bewusst sei, wie stark die Kosten in den vergangenen Jahren gestiegen sind. "Ein Beispiel: Wir müssen uns an Richtlinien zum Datenschutz und zum Arbeitsschutz halten. Also müssen wir Fachpersonal dafür einstellen, das uns aber nicht gegenfinanziert wird", erklärt Aschenbrenner. Über die Jahre seien die Kosten immer weiter gestiegen – vor allem infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Aschenbrenner hofft, dass das Diakonische Werk Passau in einem Jahr wieder finanziell solide aufgestellt ist.

Was die Diakonie in der Region macht

Die Diakonie Passau mit ihren 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterhält unter anderem ambulante Pflegedienste, Wohngemeinschaften, einen sozialpsychiatrischen Dienst sowie verschiedene Beratungsstellen zum Beispiel für Flüchtlinge, Schuldner oder Familien. Sie kümmert sich um rund 600 Ratsuchende im Großraum Passau und vom Bayerischen Wald bis ins Rottal.