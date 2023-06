Amtsgericht: Verein kann Seniorenstift in Eigenregie sanieren

Der Fachkräftemangel wurde immer größer, und dann sind auch noch die Energiekosten gestiegen. Deshalb ist der Jean-Paul-Verein Bayreuth in die Schieflage geraten. Um der drohenden Zahlungsunfähigkeit zuvorzukommen, hat der Verein beim Amtsgericht einen "Antrag auf eine gerichtliche Sanierung" gestellt. Das Gericht gab dem Antrag statt. Der Jean-Paul-Verein kann sich nun in einem sogenannten vorläufigen Eigenverwaltungsverfahren neu aufstellen. Und – ganz wichtig –seine sozialen Einrichtungen weiterbetreiben, heißt es in der Mitteilung vom Montag weiter.

Löhne der 160 Beschäftigten durch Insolvenzgeld gesichert

Damit können unter anderem das Senioren-Stift am Glasenweiher, die Janusz-Korczak-Schule für Grundschüler mit Lernschwierigkeiten und die Wohngruppen für Kinder und Jugendliche in Bayreuth weiterarbeiten. Außerdem sind die Löhne und Gehälter der mehr als 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Insolvenzgeld für die Monate Juni, Juli und August gesichert, teilte der Jean-Paul-Verein mit. Es gibt also einen ersten Sanierungserfolg.

Sachwalter sieht Chancen für "nachhaltige Sanierung"

Der vom Amtsgericht Bayreuth bestellte vorläufige Sachwalter, Anwalt Nils Freudenberg von der Kanzlei Tiefenbacher, ist zuversichtlich. "Ich sehe beim Jean-Paul-Verein beste Chancen auf einen Erhalt und eine nachhaltige Sanierung. Der Schuldner ist noch nicht tatsächlich zahlungsunfähig, was die Neuaufstellung deutlich erleichtern dürfte", so der Sachwalter laut Mitteilung.

Sanierungskonzept bis Anfang September umsetzen

Zum Sanierungsteam für die Einrichtungen des Jean-Paul-Vereins gehört auch Simon Leopold, Geschäftsführer der ABG Consulting-Partner GmbH und Co. KG. Die Häuser und Angebote des Vereins seien zuletzt nicht mehr wirtschaftlich gewesen, betont der Unternehmensberater. Die einzelnen Bereiche müssten stabilisiert und restrukturiert werden. Bis zur geplanten Eröffnung des Verfahrens Anfang September soll das Sanierungskonzept vollständig umgesetzt werden.

Der mehr als 180 Jahre alte Jean-Paul-Verein ist der älteste diakonische Verein der Stadt Bayreuth. Er ist ein eigenständiger Verein und Mitglied des Diakonischen Werkes der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.