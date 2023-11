Nahost-Ticker: Fluchtkorridor soll auch heute offen sein

5.00 Uhr: Frankreich will internationale Hilfe für den Gazastreifen mobilisieren

Gut einen Monat nach Beginn des Gaza-Krieges organisiert Frankreich eine internationale Hilfskonferenz für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Bei dem Treffen mit Vertretern von Staaten und Hilfsorganisationen in Paris geht es heute laut Élyséepalast darum, sich für die Einhaltung internationalen Rechts in dem Küstenstreifen und einen verstärkten humanitären Zugang einzusetzen. Hilfe zur Versorgung mit Wasser, Gesundheit, Energie und Nahrung soll die Menschen erreichen können. Auf der Konferenz werden neue Finanzzusagen für die Unterstützung der Bevölkerung in Gaza erwartet. Ann dem Treffen unter Leitung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel teilnehmen.

4.30 Uhr: Israels Militär will Fluchtkorridor offenhalten

Angesichts der heftigen Gefechte mit der islamistischen Hamas im Norden des Gazastreifens wollen die israelischen Streitkräfte die Flucht von Zivilisten in den Süden des abgeriegelten Küstenstreifens weiter ermöglichen. "Wir werden diesen humanitären Korridor in den Süden weiterhin aufrechterhalten", sagte Militärsprecher Daniel Hagari. Dies gelte auch für Donnerstag. Demnach hätten am Mittwoch schätzungsweise 50.000 Menschen den Evakuierungskorridor genutzt.

3.46 Uhr: US-Republikaner bekräftigen Unterstützung für Israel

Bei ihrer dritten Fernsehdebatte haben die Präsidentschaftsbewerber der US-Republikaner ihre Unterstützung für Israel im Krieg gegen die Hamas bekräftigt. Floridas Gouverneur Ron DeSantis sagte bei der Diskussionsrunde, er würde dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu empfehlen, "den Job mit diesen Schlächtern Hamas ein für allemal zu Ende zu bringen". Diese seien Terroristen. "Sie massakrieren unschuldige Menschen. Sie würden jeden Juden von der Erde wischen, wenn sie könnten", sagte der rechte Hardliner, der im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner in Umfragen auf dem zweiten Platz hinter Ex-Präsident Donald Trump liegt.

2.38 Uhr: Zahl getöteter UN-Mitarbeiter in Gaza steigt auf 92

Im Gaza-Krieg sind mittlerweile offenbar 92 Mitarbeiter der Vereinten Nationen getötet worden. Diese Zahl nannte der Generalkommissar des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, in einem Interview mit dem Schweizer Medienhauses Tamedia. Die Vereinten Nationen hätten weltweit noch in keinem Konflikt innerhalb eines Monats so viele Todesfälle zu verzeichnen gehabt. Er warnte vor dem Kollaps der öffentlichen Ordnung.

1.10 Uhr: Israels Botschafter will Betätigungsverbot für ausländische Imame in Deutschland

Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat sich für ein Betätigungsverbot für ausländische Imame ausgesprochen. "Wir haben ein Problem mit einigen Imamen aus dem Ausland. Allen muss klar sein: Es kommen Imame mit einer Ideologie, mit der sie Deutschland und Europa verändern wollen", sagte Prosor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Deswegen müssen die Moscheen besser überwacht werden. Am besten wäre es, Deutschland würde Imame im großen Stil selbst ausbilden - und ausländischen Imamen ein Betätigungsverbot erteilen", sagte der Botschafter.

Mit Blick auf antisemitische Demonstrationen auf deutschen Straßen forderte Prosor schärfere Gesetze. "Deutschland sollte das Gesetz ändern - und Meinungsfreiheit enger fassen. Friedliche Demonstrationen müssen natürlich möglich sein, aber es muss bestraft werden, zu Hass auf Juden, auf Israel und auf die Demokratie aufzustacheln", mahnte der Botschafter.

0.28 Uhr: Offenbar heftige Kämpfe in Gaza-Stadt

Israelische Soldaten liefern sich in Gaza-Stadt offenbar Nahkämpfe mit der Hamas. Das Militär erklärte, israelische Truppen seien bis in das Herz der Stadt vorgedrungen. Die Hamas veröffentlichte ein Video, das nach ihren Angaben heftige Straßenkämpfe neben zerbombten Gebäuden in Gaza-Stadt zeigt. Die Hamas erklärte, sie habe den israelischen Truppen schwere Verluste zugefügt. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.