Kane schießt FC Bayern gegen tapferes Gala ins Achtelfinale

Doppelter Kane feiert "komisches" Tor

Die siegbringenden Tore erzielte einmal mehr Harry Kane (80./86.). Cédric Bakambu (90.+3) traf in der Nachspielzeit noch für die mutigen Gäste. "Es war ein schweres Spiel. Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht, nur hat uns die Präzision vor dem Tor gefehlt", sagte Kane, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde, nach dem Spiel bei DAZN.

Sein erster Treffer wurde gleich zweimal auf Abseits überprüft, hielt dem VAR-Check aber Stand. "Ich habe das 1:0 fast dreimal bejubelt. Das war ein bisschen komisch. Ich weiß nicht was sie beim dritten Mal gecheckt haben, aber glücklicherweise wurde es gegeben."

Manuel Neuer, der ein erfolgreiches Comeback in der Champions Leage feierte, zeigte sich hochzufrieden: "Wir haben die Gruppenphase mit Bravour gemeistert." Auf Stürmer Harry Kane "können uns verlassen", befand Neuer: "Er ist ein Phänomen und wir sind stolz, dass er bei uns in der Mannschaft ist."

Kopenhagen macht Bayern zum Gruppensieger

Für die Bayern ist es der 16. Achtelfinal-Einzug in Serie, während Gala seinen zweiten Tabellenplatz an den FC Kopenhagen abgab. Die Dänen siegten mit 4:3 (2:2) gegen Man United und machten somit auch den vorzeitigen Gruppensieg des FC Bayern perfekt. In den letzten beiden Vorrundenpartien können die Bayern also Kräfte schonen.

Die Vorzeichen für das Aufeinandertreffen in der Allianz Arena waren eindeutig: Die letzte Niederlage in der Champions League kassierte der FCB im September 2017 gegen Paris St. Germain (0:3), vor heimischem Publikum holten die Münchener darüber hinaus 82 von 84 möglichen Punkten. Auch das Hinspiel gewann die Tuchel-Elf mit 3:1.

"Auswärtsspiel" in München

Diese Ausgangslage hielt die Gala-Fans jedoch nicht von einem Besuch in München ab. Tausende Fans hatten schon am Nachmittag für mächtig Stimmung rund um den Marienplatz gesorgt. Der FC Bayern hatte angesichts der gelb-roten Massen vorab verdeutlicht, dass Istanbul-Anhänger mit Fan-Kleidung außerhalb des Gäste-Fanblocks keinen Eintritt ins Stadion erhalten werden. Thomas Tuchel sprach vor dem Spiel augenzwinkernd von einem "Auswärtsspiel " für sein Team.

Die Gäste zeigten sich wie im Hinspiel von Beginn an mutig und näherten sich durch Mauro Icardi an (3.). Danach übernahm jedoch der FCB das Zepter und erspielte sich einige gute Gelegenheiten. Alleine Sané kam dreimal aussichtsreich zum Abschluss (14., 22. & 30.), scheiterte jedoch zweimal am exzellenten Schlussmann Fernando Muslera und verzog ein weiteres Mal aus der Distanz.

Sorge um Bayern-Star: Musiala verletzt raus

Für Sorgen bei Tuchel dürfte die Verletzung von Jamal Musiala sorgen. Der Zauberfuß musste in der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden und strapaziert die ohnehin dünne Personaldecke der Münchener.

Nach dem Seitenwechsel hatte Kane das 1:0 auf dem Fuß (53.), als Kingsley Coman mit einer Flanke den Kopf von Leon Goretzka fand, der die Kugel auf den Engländer verlängerte. Kane kam nur noch mit der Zehenspitze heran und blieb am linken Pfosten hängen. In der 80 Minute klappte es nach einem Kimmich-Freistoß besser, Kane nickte zum 1:0 ein.

Zwischen den bayerischen Gelegenheiten, hatte auch Gala die Führung auf dem Fuß. Vor der Pause hielt Manuel Neuer gegen Icardi (43.), in der zweiten Hälfte traf dann Lucas Torreira, doch sein Jubel wurde wegen einer hauchzarten Abseitsstellung im Keim erstickt. Für die Schlussphase brachte Tuchel Konrad Laimer und Mathys Tel, letzterer bereitete das 2:0 vor.