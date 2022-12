Trauer um früheren Papst Benedikt auch in Ostbayern

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat Benedikt XVI. im Dom von Regensburg als "Jahrhundert-Theologen" gewürdigt. Das Bistum Regensburg trauere mit der ganzen Kirche um Papst em. Benedikt XVI., der mit der Stadt an der Donau in besonderer Weise verbunden war.

Voderholzer: Einen der größten Prediger aller Zeiten verloren

"Die Kirche hat einen Jahrhundert-Theologen verloren, einen der größten Prediger aller Zeiten und jemanden der mit den Schlüsseln des Himmelreiches als Nachfolger Petri anvertraut war, die heilige Schrift erschlossen hat, aber auch durch die Schönheit der Liturgie und die Anbetung auch den Weg zur Liebe Gottes gebahnt hat.

Waren vorbereitet, dennoch tief bestürzt

"Auch wenn wir vorbereitet waren, bin ich doch tief bestürzt, weil ein Mensch von uns gegangen ist, zu dem ich eine tiefe Verbindung hatte – sowohl menschlich als auch geistlich. Ich habe ihn im November und September besuchen dürfen. Es war immer ein ganz tiefes Einverständnis. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich ihn habe kennenlernen dürfen. Ohne ihn wäre ich nicht Priester geworden."

Dankbarkeit für die Verbundenheit mit dem Bistum Regensburg

Das Bistum Regensburg sei dem emeritierten Papst zutiefst dankbar für die Verbundenheit, aber auch für das Vertrauen, mit dem Institut-Papst-Benedikt sein geistiges Erbe betreuen und fruchtbar machen zu dürfen. Man werde alles daransetzen, dieser großen Aufgabe gerecht zu werden.

"Wir hoffen und beten, dass die Familie, die in Regensburg zeitweilig ihre gemeinsame irdische Heimat gefunden hatte, nun in der ewigen Heimat vereint ist."

Passauer Bischof Oster: Großer Sohn unserer Heimat

Der Passauer Bischof Stefan Oster würdigte Benedikt als "einen großen Sohn unserer Heimat und unseres Bistums, einen Freund der bayerischen Lebensart und Kultur, einen Denker mit dem Herzen". Intellektuelle Brillanz seien bei ihm "wundersam geeint" gewesen mit dem "vertrauensvoll gewordenen Glauben eines Kindes".

Hatte Versäumnisse im Missbrauchsskandal eingeräumt

Oster ging in seinem Nachruf auch auf die Rolle von Joseph Ratzinger im katholischen Missbrauchsskandal ein. "Wir verlieren einen Mann, der in den letzten Jahren seines Lebens noch sehen musste und auch eingestanden hat, als Erzbischof von München und Freising Betroffene von sexuellem Missbrauch in der Kirche zu wenig im Blick gehabt zu haben. Wir verlieren aber auch einen Mann, der als Präfekt der Glaubenskongregation entscheidend dazu beigetragen hat, dass das Problem des Missbrauchs in der Kirche in seiner ganzen Dramatik erkannt wurde und der deshalb wesentliche Veränderungen angestoßen hat."

Lesen sie auch: Benedikt XVI. und seine Verbindung nach Niederbayern