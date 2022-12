"Konservativ? Eine Beleidigung!" Kardinal Müller wird 75

Eines will Kardinal Gerhard Ludwig Müller gleich mal klarstellen: "Die Bezeichnung meiner Person als "konservativ" empfinde ich als eine Beleidigung." Dass er in den Medien fast durchgängig so betitelt wird, liegt in seinen Augen nur daran, dass die deutschen Journalisten alle Bischöfe stumpf in "progressiv" oder "konservativ" einteilen, ausdifferenziert höchstens noch durch Vorsilben wie "erz-" oder "ultra-". Müller ärgert sich darüber.

Müller: weder rechts noch links, einfach katholisch

In seiner eigenen Wahrnehmung ist er weder rechts noch links, sondern einfach katholisch. An Silvester wird der Kirchenmann, der zehn Jahre Bischof von Regensburg und fünf Jahre oberster Glaubenshüter des Vatikans war, 75 Jahre alt.

Man wird ihm entgegenhalten dürfen, dass er nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Kirche polarisiert. Gleichgeschlechtliche Ehe, Priesteramt für Frauen, Aufhebung der verpflichtenden Ehelosigkeit für Priester - für Müller ist das alles ein No-Go.

Scharfer Kritiker des Reformprozesses

Dementsprechend ist er ein scharfer Kritiker des derzeitigen Reformprozesses der deutschen Katholiken. Der Vatikan habe die deutschen Bischöfe bei deren Besuch vor einigen Wochen zurecht "auf die völlige Unvereinbarkeit der Dokumente des Synodalen Weges mit der katholischen Glaubenslehre hingewiesen", sagt Müller der Deutschen Presse-Agentur. "Was hier unter der falschen Flagge "Reform" in die Kirche eingeschleust werden soll, ist der offene Widerspruch gegen die Offenbarung Gottes."

Lehre von Jesus Christus unverkürzt und unverfälscht bewahren

Die "Brüder und Schwestern" in der Heimat sind Müller fremd geworden. Ihr Argument, dass der Kirche ohne Erneuerung der Absturz in die Bedeutungslosigkeit drohe, ist für ihn keines. Denn die Lehre von Jesus Christus steht in seinen Augen unverrückbar fest und muss von der Kirche "unverkürzt und unverfälscht" bewahrt werden.

Synodaler Weg ein Widerspruch zum katholischen Glauben

"Die Dokumente des Deutsch-Synodalen Weges widerstreiten formell und inhaltlich diametral dem katholischen Glauben und sind in der Fachsprache als häretisch und apostatisch zu bezeichnen." Ein Häretiker bestreitet einzelne Glaubenssätze, ein Apostat wendet sich ganz von der Religion ab. Starker Tobak also. Müllers Worte spiegeln die im Vatikan weit verbreitete Befürchtung, die Deutschen könnten es 500 Jahre nach Luther einmal mehr auf eine Kirchenspaltung ankommen lassen.

Kind einer Arbeiterfamilie

Müller fühlt sich heute als Römer und will nicht mehr zurück nach Deutschland. Geboren wurde er 1947 in eine Mainzer Arbeiterfamilie. "Mein Vater hat das ganze Leben bei Opel gearbeitet und damit unsere Familie durchgebracht. Das Schulgeld fürs Gymnasium aufzubringen, war für ihn sehr schwierig." Er sei seiner Mutter und seinem Vater sehr dankbar, sagt Müller. Nach dem Abitur studierte er Katholische Theologie und Philosophie und wurde Priester. Sein Ziel war eine wissenschaftliche Laufbahn: 1986 wurde er in München Professor für Dogmatik.

Schüler des liberalen Vordenkers Lehmann

Damals galt er als Schüler des liberalen Vordenkers Karl Lehmann (1936-2018), der sich als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz mit Nachdruck für die kirchliche Schwangerenberatung einsetzte. Bis heute spricht Müller mit großem Respekt über Lehmann. Zum Gesamtbild gehört auch, dass er ein Verteidiger der südamerikanischen Befreiungstheologie war und ist. Sie will die Armen vor Ausbeutung und Entrechtung schützen und geriet zeitweise unter Marxismus-Verdacht. Auch dem deutschen "Arbeiter-Bischof" Wilhelm von Ketteler, der im 19. Jahrhundert die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) gründete und Reichskanzler Otto von Bismarck entgegentrat, fühlt sich Müller verbunden.

Schwere Auseinandersetzung mit Laienschaft im Bistum Regensburg

2002 wurde Müller Bischof von Regensburg. Seine zehnjährige Amtszeit dort war geprägt von langwierigen Auseinandersetzungen mit Teilen der Laienschaft in seinem Bistum. Vor allem die Auflösung des Diözesanrates, des zentralen Gremiums der Laien im Bistum Regensburg, sorgte bei vielen engagierten Katholiken für Enttäuschung. Gleichzeitig gab sich Müller aber auch volksnah und erntete bei seinen Pastoralbesuchen im Bistum viel Zuspruch, beispielsweise wenn er sich bei seinen alljährlichen Besuchen beim Kötztinger Pfingstritt selber in den Pferdesattel schwang.

Kritik an Müllers Umgang mit Missbrauchsopfern

Bei der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale im Bistum Regensburg, insbesondere bei den Regensburger Domspatzen, wurde ihm später von verschiedenen Seiten mangelndes Engagement oder sogar Verzögerungstaktik vorgeworfen. Auch der später vom Bistum eingesetzte Chefaufklärer Ulrich Weber kritisierte Müllers Umgang mit dem Skandal und den Missbrauchsopfern.

Gründung des "Instituts Papst Benedikt XVI." in Regensburg

Höhepunkt seiner Amtszeit war der Heimatbesuch von Papst Benedikt XVI. in Regensburg und Pentling im Jahr 2006. Müller, der einstige Dogmatik-Professor gründete dann 2008 in Regensburg das Institut Papst Benedikt. Dieses Institut verwaltet seither den wissenschaflichen Nachlass Benedikts und betreut die Gesamtausgabe seiner theologischen Werke.

Papst Benedikt holt Müller nach Rom: Oberster Glaubenshüter

Zehn Jahre später berief ihn Papst Benedikt XVI. zum Präfekten der Glaubenskongregation, deren Aufgabe es ist, über die Reinheit der katholischen Lehre zu wachen. Benedikt hatte der Behörde in seinem vorherigen Leben als Kardinal Joseph Ratzinger selbst mehr als 20 Jahre lang vorgestanden und überließ Müller gleich auch noch seine ehemalige Wohnung mit Blick auf den Petersdom. In seiner neuen Funktion war Müller auch für die Verfolgung von Missbrauchstätern zuständig. Dabei agierte er nach Meinung seiner Kritiker viel zu punktuell. Der Vorwurf gegen ihn ist, dass er immer nur den Einzeltäter sah und nie die kirchlichen Strukturen, die die Verbrechen begünstigten.