Kondolenzticker - Reaktionen auf den Tod von Papst Benedikt XVI.

11.50 Uhr: Kirchenrechtler Schüller - "Benedikt hat mit moderner Welt gefremdelt"

Papst Benedikt XVI. wird nach Überzeugung des Kirchenrechtlers Thomas Schüller vor allem durch seinen freiwilligen Rücktritt vom Papstamt 2013 in Erinnerung bleiben. "Damit hat er das Papstamt im guten Sinn entmystifiziert, menschlich wieder lebbar gemacht und seiner Kirche angesichts seiner abnehmenden Kräfte einen klugen Dienst erwiesen", sagte Schüller, Direktor des Instituts für Kanonisches Recht an der Universität Münster, der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem habe Benedikt lange vor seiner Wahl zum Papst als Professor Joseph Ratzinger einige theologisch großartige Bücher geschrieben wie die "Einführung in das Christentum". Zudem habe er sich Verdienste als Berater des einflussreichen Kölner Kardinals Josef Frings beim Zweiten Vatikanischen Konzil von 1962 bis 1965 erworben. Dieses Konzil reformierte damals die katholische Kirche.

Schüller übte aber auch Kritik. Benedikts Theologie sei "sehr belastet gewesen von einer augustinisch-platonischen Sicht auf die Welt, mit der Ratzinger immer gefremdelt hat". Die Aufklärung und die neuzeitliche Hinwendung zu freien Gesellschaften habe er nie vollzogen und stattdessen für die Kirche das Programm der Weltflucht ausgerufen. Es sei deshalb unzutreffend, wenn ihn seine Fans als "Mozart der Theologie" bezeichneten.

11.47 Uhr: Passauer Bischof Oster - verlieren "Denker mit dem Herzen"

Der Passauer Bischof Stefan Oster würdigte Benedikt als "einen großen Sohn unserer Heimat und unseres Bistums, einen Freund der bayerischen Lebensart und Kultur, einen Denker mit dem Herzen". Intellektuelle Brillanz seien bei ihm "wundersam geeint" gewesen mit dem "vertrauensvoll gewordenen Glauben eines Kindes".

Oster ging in seinem Nachruf auch auf die Rolle von Joseph Ratzinger im katholischen Missbrauchsskandal ein. "Wir verlieren einen Mann, der in den letzten Jahren seines Lebens noch sehen musste und auch eingestanden hat, als Erzbischof von München und Freising Betroffene von sexuellem Missbrauch in der Kirche zu wenig im Blick gehabt zu haben. Wir verlieren aber auch einen Mann, der als Präfekt der Glaubenskongregation entscheidend dazu beigetragen hat, dass das Problem des Missbrauchs in der Kirche in seiner ganzen Dramatik erkannt wurde und der deshalb wesentliche Veränderungen angestoßen hat."

11.45 Uhr: Reinhard Marx - "Trauern um Zeugen der Liebe Gottes"

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx erklärte: "Wir trauern um einen treuen Zeugen der Liebe Gottes und einen bedeutenden Lehrer der Kirche, dessen Verkündigung bereits zu seiner Zeit als Münchner Erzbischof weit über die Grenzen des Erzbistums hinaus strahlte." Sein Wort habe weltweit Aufmerksamkeit gefunden, auch bei Angehörigen anderer Religionen, in Politik und Gesellschaft. "Wir sind ihm zutiefst dankbar für seinen jahrzehntelangen Einsatz, seine exzellente Theologie und sein beeindruckendes Lebens- und Glaubenszeugnis. Sein Vermächtnis wird weiterwirken."

11.40 Uhr: Merz: Verneigen uns in Trauer vor Lebenswerk von Benedikt XVI.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat nach dem Tod des früheren Papstes Benedikt XVI. dessen Ausstrahlung auf Deutschland betont. "Papst Benedikt hat vor allem in seinem Heimatland Deutschland eine neue Hinwendung zur katholischen Kirche über alle Generationen hinweg auslösen können", erklärte Merz, der auch Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion ist, am Samstag. "Wir verneigen uns in Trauer und Dankbarkeit vor dem Lebenswerk des Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI.", sagte Merz, der selbst Katholik ist

11.35: Christian Lindner - "Ein nicht unumstrittener Intellektueller"

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. dessen Leistungen gewürdigt. "Der erste deutsche Papst seit 482 Jahren ist heute verstorben", schrieb der FDP-Vorsitzende am Samstag auf Twitter. Und: "Benedikt XVI war eine geschichtsträchtige Persönlichkeit und ein nicht unumstrittener Intellektueller. Heute aber gedenken wir seiner als Menschen."

11.25 Uhr: Olaf Scholz - "Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. dessen Bedeutung für Deutschland hervorgehoben. "Als 'deutscher' Papst war Benedikt XVI. für viele nicht nur hierzulande ein besonderer Kirchenführer", erklärte Scholz am Samstag im Onlinedienst Twitter. "Die Welt verliert eine prägende Figur der katholischen Kirche, eine streitbare Persönlichkeit und einen klugen Theologen." Vor einigen Tagen hatte sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert. Am Mittwoch hatte Papst Franziskus um Gebete für seinen "sehr kranken" Vorgänger gebeten. "Meine Gedanken sind bei Papst Franziskus", schrieb nun Bundeskanzler Scholz.

11.23: Markus Söder - "Er trug seine Heimat immer im Herzen."

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat den gestorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. als "überzeugungsstarken Repräsentanten der katholischen Kirche" gewürdigt. "Der Tod von Benedikt XVI. berührt mich genau wie viele Menschen in Bayern und aller Welt sehr", sagte Söder am Samstag. Mit ihm verliere die Gesellschaft einen der einflussreichsten Theologen des 20. Jahrhunderts.

"In bewegten und herausfordernden Zeiten war er das religiöse Oberhaupt der katholischen Gläubigen", sagte Söder. "Viele Menschen in seiner Heimat werden ihn nicht nur als Papst Benedikt XVI., sondern auch als bescheidenen Seelsorger in dankbarer Erinnerung behalten. Er gab vielen Menschen Kraft und Orientierung." Zugleich habe sich Benedikt XVI. auch der Verantwortung für schwierige Phasen in seinem Wirken stellen müssen.

Unvergessen sei sein mehrtägiger Besuch in Bayern als neuer Papst, "der seine Liebe zu Land und Leuten zum Ausdruck brachte": "Er trug seine Heimat immer im Herzen."

11.20 Uhr: Ilse Aigner - "Botschafter Bayerns"

Landtagspräsidentin Aigner sagte, Benedikt habe über Jahrzehnte hinweg die katholische Kirche und die römische Kurie wie kaum ein zweiter geprägt - ob als Hochschullehrer, Wissenschaftler, Seelsorger, Erzbischof, Kardinal oder in der Nachfolge Petri im Amt des Papstes. "Auch nach seinem Rücktritt war er als Buchautor und Theologe mit großem Weitblick bei den Menschen hochgeschätzt. Seinen Ideen und Analysen schenkten auch jene Beachtung, die ihnen nicht zustimmten." Als Papst sei er ein Botschafter Bayerns in der Welt gewesen, der seiner Heimat stets verbunden geblieben sei. Auch deshalb hab er gerade bei uns in Bayern große Verehrung erfahren, so Aigner.

11.10 Uhr: Georg Bätzing würdigt "beeindruckenden Theologen"

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat den verstorbenen früheren Papst Benedikt XVI. als "beeindruckenden Theologen" und "erfahrenen Hirten" gewürdigt. "Wir trauern um eine Persönlichkeit, die der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt hat", erklärte Bätzing am Samstag. Papst Benedikt habe die Stimme des Evangeliums "gelegen oder ungelegen" hörbar gemacht, sagte der Limburger Bischof. Sein theologisches Denkvermögen, seine politische Urteilskraft und sein persönlicher Umgang mit vielen Menschen hätten den früheren Papst ausgezeichnet, sagte Bätzing. Mit "hohem Respekt" denke er an dessen mutige Entscheidung im Jahr 2013, vom Amt des Papstes zurückzutreten.

Bätzing verwies daneben aber auch auf die zuletzt gegen den früheren Papst laut gewordene Kritik am Umgang mit Missbrauchsfällen in seiner Zeit als Münchener Erzbischof. "Die Betroffenen hat er um Vergebung gebeten und doch blieben Fragen offen", sagte Bätzing.