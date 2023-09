Trauer in Lohr: Gesprächsangebote an Schule und Kirche

Zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen auf dem Gelände des Schulzentrums in Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart herrscht nach wie vor Trauer und Bestürzung in der Stadt. In der Pfarrkirche hat Pfarrer Sven Johannsen die Möglichkeit zum Gespräch und zur gemeinsamen Bewältigung geschaffen.

Viele nutzen Angebot der Kirche

Das Angebot werde rege genutzt, so der Pfarrer gegenüber BR24. Bereits in der ersten Stunde seien 30 bis 40 Personen gekommen, die über ihre Gefühle und Ängste reden wollten - unter ihnen vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Angehörige des Opfers. Sie hätten sich auch in einer Art Kondolenzbuch eingetragen, in der sie ihre Gedanken auf Papier bringen konnten.

Auch die Sonntagsgottesdienste in den Lohrer Stadtteilen seien voller als sonst gewesen, so Johannsen. Am Ende der Gottesdienste sei ein Statement des Pfarrers zum Tötungsdelikt verlesen worden, darauf habe er viel positive Resonanz bekommen. Die Leute wären dankbar, dass jemand in Worte gefasst habe, was sie alle denken würden, so der Pfarrer. Das Gesprächsangebot in der Stadtpfarrkirche läuft noch bis 19.00 Uhr. Gerade am Nachmittag rechnet Sven Johannsen noch mit einigen Besuchern.

Trauer, Ratlosigkeit und Fassungslosigkeit

Am Schulzentrum haben Lohrer Bürger Kerzen und Blumen abgelegt. Dort sind außerdem kirchliche Seelsorger und Psychologen präsent und führen Gespräche mit Kindern und Jugendlichen. Offenbar ist das Bedürfnis groß, über Trauer, Ratlosigkeit und Fassungslosigkeit zu sprechen, so Pfarrer Johannsen. Am Montag ist ein Gespräch mit dem Krisendienst des Landratsamts geplant, wie eine Trauerfeier am Schulzentrum aussehen könnte und wann sie stattfinden kann. Momentan steht noch kein Datum fest.

14-Jähriger am Freitag erschossen

Am Freitag hatten Polizeibeamte den leblosen 14-Jährigen in einer kleinen Grünanlage neben einem Schulzentrum in Lohr am Main gefunden. Die Polizei war schnell von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Kurz darauf hatte die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen Mitschüler des Opfers, ebenfalls 14 Jahre alt. Beide haben nach Polizei-Angaben die 8. Klasse der Mittelschule in Lohr am Main besucht.

Der Haftrichter hat am Samstag wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er soll seinen Mitschüler mit einer Schusswaffe getötet haben. Die Polizei hat inzwischen eine Pistole in der Wohnung des 14-Jährigen sichergestellt. Zur Tat hat sich der Tatverdächtige noch nicht geäußert.