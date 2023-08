Traktor mit Aufzug für Landwirt mit Querschnittslähmung

Wenn Benjamin Gemählich, den alle nur Benni nennen, mit seinem Eichertraktor fahren will, zieht er sich aus seinem Rollstuhl hinüber auf eine kleine Plattform. Die ist an einer langen Stange am Fahrerhaus des Bulldogs angebracht. Oben am Ende der Stange befindet sich ein Motor. Auf Knopfdruck setzt sich der Lift in Bewegung und Benni wird hoch zum Fahrerhaus befördert. Von dort aus kann er sich in Sekundenschnelle auf den Fahrersitz hinüberziehen und losfahren.

Im Nebenerwerb Landwirt

Fast täglich ist Benni Gemählich so mit seinem Eicher nach der Arbeit unterwegs. Im Hauptberuf arbeitet er im Büro eines Zimmereibetriebs. Im Nebenerwerb betreibt er eine kleine Landwirtschaft zusammen mit seinem Vater Simon in Affalterthal im Landkreis Forchheim. Sein Vater staunt oft, was Benni trotz seiner Behinderung alles wegarbeitet.

"Manchmal ist es phänomenal, wie er es macht. Er macht alles, was mit der Landwirtschaft zu tun hat: Aussaat, pflügen und grubbern. Er findet auch immer Lösungen, das Getreide in die Sämaschine zu bringen. Also es ist selten, dass mal was nicht funktioniert." Simon Gemählich, Nebenerwerbslandwirt und Vater von Benni Gemählich

Arbeitsunfall mit 26 Jahren brachte ihn in den Rollstuhl

Seit einem Arbeitsunfall vor vier Jahren ist der Zimmermann Benni Gemählich querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Damals war er 26 Jahre alt. Seine Kinder waren gerade neun und zwei Jahre alt. Ein schwerer Schicksalsschlag für die junge Familie, erinnert sich seine Frau Melanie: "Das war sehr schwer am Anfang: Wie erzählt man einem jungen Menschen, dass er nicht mehr laufen kann, nicht mehr in seinem Beruf als Zimmermann auf Dächer klettern kann und vor allem nicht mehr Bulldog fahren kann?"

Noch als Benni im Krankenhaus liegt, reift deshalb bei seiner Familie die Idee, den Eicherbulldog der Familie umzubauen. Bennis Vater Simon Gemählich findet nach aufwendiger Recherche im Internet eine Firma in Murnau, die den Oldtimer-Traktor behindertengerecht umbauen kann. Benni Gemählich muss Fahrstunden nehmen und den Führerschein neu machen – samt psychologischem Gutachten für seine Fahrtauglichkeit. Dann darf er den umgebauten Eicher fahren.

"Für mich war das sehr wichtig, wieder Bulldog fahren zu können." Benni Gemählich