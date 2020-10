Tragen ÖPNV-Warnstreiks zu mehr Corona-Infektionen bei?

Doch ist die Befürchtung, die derzeit offenbar viele haben, berechtigt? Wie groß ist das Risiko, sich im ÖPNV mit Corona zu infizieren? Und steigen die Fallzahlen im Zusammenhang mit Warnstreiks?

Was die Zahlen sagen

In vielen bayerischen Städten wurde allein im vergangenen Monat drei- bis viermal gestreikt: am 29. September, am 09. Oktober halbtags, und dann noch einmal in dieser Woche am 26. Oktober. Mancherorts ging der Warnstreik auch noch am 27. Oktober weiter. Betroffen waren kleinere und größere Städte, darunter München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Bamberg und Landshut.

Die letzten beiden Streiktage liegen noch zu kurz zurück, als dass sich mögliche Neuinfektionen bereits in den Infektions-Zahlen niederschlagen könnten. Aufgrund der Inkubationszeit und den zusätzlichen Verzögerungen beim Testen und der Meldung an die Gesundheitsämter und an das Robert Koch Institut (RKI), ist davon auszugehen, dass mögliche Infektionen sich erst etwa zehn bis 14 Tage später in den Daten niederschlagen.

Schaut man sich die Zahlen des RKI für den entsprechenden Zeitraum und die genannten Städte an, fällt auf, dass sie fast überall kontinuierlich gestiegen sind. Die folgende Tabelle zeigt den 7-Tage-Inzidenzwert (das heißt die Zahl der Neuinfektionen für die vorangegangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) für die jeweilige Stadt - jeweils zehn und 14 Tage nach dem ersten (29.09.) und zweiten (09.10.) Streiktag.