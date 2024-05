Tödlicher Jagdunfall: Vater von Sohn erschossen?

Es sieht alles nach einem Jagdunfall aus. Doch noch stehen die Ermittlungen der Polizei am Anfang. Klar ist: Spaziergänger hatten am 1. Mai gegen 14 Uhr südlich von Burgbernheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim die Leiche eines 54-jährigen Mannes gefunden und die Polizei verständigt.

Sohn gesteht Tat am Telefon

Beinahe zeitgleich hatte die Frau des Opfers die Polizei informiert. Sie berichtete, dass ihr 18-jähriger Sohn sie kurz zuvor angerufen und die Tat gestanden habe. Er soll berichtet haben, dass er den Vater während des gemeinsamen Jagdausflugs im Bereich von Burgbernheim erschossen habe. Der junge Mann stellte sich schließlich am Nachmittag der Polizei im baden-württembergischen Denkendorf. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten ein Jagdgewehr. Es wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige soll im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Polizei sucht Zeugen für Jagdunfall

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei suchte am Donnerstagmittag mit Tauchern in den Rückertsweihern nach einem zweiten Gewehr. Die Polizei bittet unterdessen die Bevölkerung um mögliche Hinweise. Wer am 1. Mai gegen 14 Uhr am Rückertsweiher bei Burgbernheim Schussgeräusche wahrgenommen hat bzw. den beiden Männer begegnet ist, soll sich beim Polizeipräsidium Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 melden.

Immer wieder kommt es zu Jagdunfällen in Bayern. Im Dezember 2022 hat das Landgericht Amberg einen Jäger aus Nittenau wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Der 46-Jährige hatte 2018 bei einer Drückjagd den Beifahrer eines vorbeifahrenden Autos getroffen.