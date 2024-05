Putins "Fleischwolf-Taktik": Die Sorgen in der Ukraine wachsen

Vorwürfe an die Armeeführung und an Selenskyj

Dennoch gibt es in der Ukraine Ärger und Kopfschütteln darüber, dass Russland gleich mehrere Ortschaften in kurzer Zeit unter seine Kontrolle bringen konnte. So etwa beim Journalisten und Selenskyj-Kritiker Jurij Butusow. Er wirft der Armeeführung vor, lange negative Nachrichten vom Tisch gewischt und die Menschen in falscher Sicherheit gewiegt zu haben. Er sagt, in der Ukraine würden Kommandeure für wahrhaftige Berichte schnell entlassen. Also berichteten einige Kommandeure erst gar nicht. "Es gab sehr viele optimistische Berichte, die der Lage nicht entsprechen. Jetzt muss man klären, was der Grund dafür ist", fordert Butusow.

Die Führung sei für strategische Fehlplanungen verantwortlich, die die Truppen nicht immer ausbügeln könnten. Das zeige sich nun auf dem Schlachtfeld, so Butusow. Eine Kritik an der Armeeführung und auch an Präsident Wolodymyr Selenskyj, der auch der Oberbefehlshaber des Landes ist.

Der Westen will Waffen liefern - die Zeit drängt

Die Nervosität in der Ukraine steigt, und die Rufe nach Hilfe aus dem Ausland werden immer lauter. Diese Rufe werden gehört, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag bei einem Besuch in Kiew. Tatsächlich haben sich in den vergangenen Tagen immer mehr Länder bereit erklärt, mehr Waffen an die Ukraine zu liefern. Deutschland hatte beispielsweise am Dienstag unter anderem versprochen, weitere zehn Marder-Schützenpanzer zu liefern. Und auch Lettland kündigte ein neues Hilfspaket an, mit dem auch die Luftverteidigung gestärkt werden soll.

Die Nachrichten aus der Ukraine zeigen, wie sehr die Zeit drängt.