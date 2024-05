Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Einsatzkräfte angegriffen - Polizei stoppt Mai-Demo in Stuttgart

Einsatzkräfte angegriffen - Polizei stoppt Mai-Demo in Stuttgart

Tausende haben sich in ganz Deutschland an linken Mai-Demos beteiligt. In Stuttgart wurde eine Kundgebung aufgelöst, nachdem Polizisten angegriffen wurden. In Hamburg und Berlin gab es zunächst nur wenige Zwischenfälle.