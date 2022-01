Fahrlässige Tötung? Verdächtiger nach Jagdunfall in Volkach

Noch immer ist unklar, was genau bei der Treibjagd am Donnerstagvormittag bei Volkach im Landkreis Kitzingen passiert ist. Einer der Jäger, ein 78-Jähriger, war mutmaßlich von einem Querschläger am Kopf getroffen und tot auf einem Hochsitz gefunden worden. Jetzt ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung und hat einen der beteiligten Jäger als Verdächtigen im Blick.

Waffen der beteiligten Jäger sichergestellt

Mit Experten des Landeskriminalamtes werde derzeit der mögliche Ablauf nachgestellt. Zudem seien die Waffen der etwa zehn beteiligten Jäger sichergestellt worden und würden untersucht.

Die Jäger hatten sich am Dreikönigstag zu einer Treibjagd im Revier Strehlhof getroffen. Als der 78-Jährige nach Beendigung der Jagd nicht zurückkehrte, machten sich die Jäger auf die Suche nach dem Würzburger. Auf einem Hochsitz entdeckten sie schließlich den Jäger und informierten sofort Rettungsdienst und Notarzt, die jedoch nur noch den Tod feststellen konnten. Ein Querschläger hatte den Mann am Kopf getroffen und getötet.